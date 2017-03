DFCO - Au Cœur des Rouges : PIerre Lees-Melou meilleur joueur dijonnais ?

Au programme ce mardi, un joueur qui se détache du lot, des échanges d'amabilités, des voitures et des jeunes.

Le football, c'est comme dans la vie, il faut faire des choix !

Et c'est un peu comme en politique, il y a des élections. Mais ici, pas de promesse et ni de campagne électorale. Le choix se fait par rapport aux résultats, et à ce jeu là, à Dijon, Pierre Lees Melou s'en sort pas mal. En tout cas pour Stéphane Guy qui tweet que "sa révélation de la saison est sans hésiter Piere Lees Melou. Quel joueur incroyable!" Voilà qui fera sans doute plaisir à l'interessé !

Mais outre les joueurs, on s'intéresse aussi évidemment aux clubs. Ce qui donne aussi lieu à des échanges de tweets sur zone DFCO, dans lesquels on s'interroge notamment sur le classement de Lyon actuellement quatrième de la ligue 1. Du coup, on s'échange quelques amabilités entre supporters.

"Lyon aussi loin du podium c'est une anomalie. Dijon relégué ça ne choquerait personne". écrit ainsi Galsen Lyon 28. Réponse de zone DFCO " Va falloir essayer de faire mieux que 3 points sur 6 contre nous pour nous faire retourner en Ligue 2". Et cet échange d'amabilités se conclut par un message visiblement agacé de DKR BKL. "on ferme sa bouche maintenant et on retourne en L2". Sympathique, non ?

Du foot et des voitures

Le salon international de l'Auto de Genève se tient en ce moment et jusqu'au 19 mars. Du coup, France Bleu a demandé à Jordan Marié, le milieu de terrain du DFCO quelle est sa voiture préférée. Réponse : la sienne !

On a de quoi être fier ce mardi matin au DFCO !

Notamment du côté des jeunes du club. Dix huit joueurs ont été sélectionnés en équipe de France U16 pour disputer deux matchs amicaux contre la Pologne les 21 et 23 mars. et parmi eux, il y a deux dijonnais : le défenseur Théo Barbet et le gardien Levi Ntumba.

Il y a un entrainement ce mardi matin à 10H au stade des poussots en vue de la réception de l'AS Saint Etienne dimanche prochain à Gaston Gérard. Ce sera pour le compte de la 30eme journée de ligue 1