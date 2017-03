DFCO - Au cœur des Rouges : pour ou contre l'arbitrage vidéo ?

Dans le sillage du rugby, le monde du foot s'intéresse de près à l'arbitrage vidéo. La technologie était testée pour la première fois ce mardi soir au stade de France, et il a déjà fait ses preuves, au détriment des Bleus, battus malheureusement par l'Espagne (0-2).

© Getty

Dans au cœur des rouges, on est au cœur de l'actualité du football. Comme de nombreux téléspectateurs amateurs de foot, les supporters du DFCO ont suivi mardi soir les déboires de l'Equipe de France, battue 2 à 0 par l'Espagne. Victime aussi par deux fois de l'arbitrage vidéo, testé pour la première fois en France et qui sera sans doute appliqué lors de la prochaine coupe du Monde.

Un but refusé pour Antoine Griezmann, et un autre finalement accordé aux Espagnols en fin de match. Cela fait dire à Spido sur Twitter qu'avec cette technologie, le DFCO serait déjà maintenu à l'heure qu'il est. "Vu le nombre de matches qu'on s'est fait voler" depuis le début de la saison.

Après on parle de la vidéo tout Sa, mais on serait maintenue si à Dijon on aurait la vidéo, vu le nb de match qu'on c'est fait voler #DFCO