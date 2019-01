DFCO - Au cœur des Rouges : premier rendez-vous sur le terrain pour David Linarès

Ira, ira pas... vous aussi, faites vos paris sur le nom du prochain entraîneur du DFCO ! Depuis l'annonce du départ d'Olivier Dall'Oglio, c'est LE sujet unique sur les réseaux sociaux pour les supporters dijonnais. A tel point que pour l'instant, la rencontre de coupe de France samedi après-midi à Schiltigheim passe totalement inaperçue.

Bon hop demain c’est schiltigheim Dijon — titi (@zetouth) January 4, 2019

Des candidats reçus la semaine prochaine par Olivier Delcourt ?

Et donc chacun y va de son commentaire, de son pronostic, de son analyse sur l'identité du futur technicien dijonnais. Une dizaine de noms sont cités avec plus ou moins d'insistance, le dernier en date c'est Rolland Courbis. On aussi quelques fanfarons qui plaisantent avec la venue de Zinédine Zidane.

Zidane pressenti comme nouvel entraîneur du @DFCO_Officiel mais j’thaaaaaaaaaaaaak — Rat bio (@YacineBA) January 3, 2019

Après tout c'est vrai qu'il est libre de tout contrat. Plus sérieusement, le président Olivier Delcourt se donne un mois avant de prendre une décision, mais un mois, c'est beaucoup, et ça pourrait aller bien plus vite que ça. D'après nos confrères de Yahoo Sports, il s'apprête à rencontrer plusieurs candidats en début de semaine prochaine.

Dijon devrait rencontrer plusieurs coaches début de semaine prochaine. 3 pistes en cours. Parmi ces pistes étudiées, celle menant à Pascal Dupraz.

A l’heure actuelle, la tendance ne serait pas à une venue de A Kombouare. — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) January 3, 2019

On va s'abstenir de donner des noms pour notre part, tout ce qu'on souhaite c'est que ce soit le bon. En tout cas la conférence de presse de ce matin, la première pour l'entraineur intérimaire David Linarès, devrait être suivie de près par les journalistes. et à france Bleu Bourgogne, on y sera évidemment.. Dans tout ça, on a quand même une bonne nouvelle. Elle concerne notre jeune milieu de terrain Enzo Loiodice, 18 ans à peine.

🔴🔵 En plus des jeunes joueurs étrangers que nous vous avons présentés, le #PSG a supervisé également des jeunes de #L1 : Fuchs #Sochaux, Loiodice #Dijon et Begraoui d’#Auxerre#scouting#exclu — Paris United (@parisunited6) January 3, 2019

C'est un pur produit du centre de formation du DFCO, il est en train de vivre sa toute première saison en pro avec Dijon .. et son profil intéresse beaucoup les grands clubs, à l'image du Paris-Saint-Germain ! D'après le site parisunited, il fait partie des trois jeunes supervisés par le PSG en France.

Et puis côté DFCO féminin, c'est reparti aussi pour l'entraînement. Première séance jeudi au stade des Poussots, avec dans les rangs des filles, la nouvelle recrue superstar de cet hiver, l'internationale Elise Bussaglia.