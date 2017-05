DFCO - Au cœur des Rouges : premiers échos du mercato

Dijon n'est pas encore officiellement maintenu en Ligue 1 que les premiers soubresauts se font sentir au sein de l'effectif, avec des joueurs en partance, et d'autres en négociations pour poursuivre l'aventure avec le DFCO.

Diony, l'embarras du choix

Où va atterrir Loïs Diony la saison prochaine ? L'attaquant du DFCO, 24 ans, l'a fait savoir dès dimanche soir au micro des télés et radios : il ne portera plus le maillot rouge l'an prochain. Côté destinations, à en croire nos confrères de l'Equipe, il aura l'embarras du choix : Bournemouth en Angleterre, Toulouse, Saint-Etienne, Lille, Nice voire même Monaco sont intéressés par son profil. Et puis certains prêtent aux Girondins de Bordeaux l'intention de faire une offre, mais quelle offre ? Selon l'Equipe, Dijon espère empocher 10 à 15 millions d'euros dans l'opération.

Selon @lequipe, Loïs Diony (24 ans, #DFCO) sur les short-lists de:

- Bournemouth

- FCGB

- TFC

- LOSC

- ASSE

- OGCN

- ASM

Transfert: ~10/15M€ — ThefastfootNews (@ThefastfootNews) May 15, 2017

Selon @lequipe les @Girondins font partie de la longue liste des prétendants de @LoisDiony9 ! Le @DFCO_Officiel réclame entre 10 et 15M€ ! pic.twitter.com/J8ie8NRRI6 — Don Amar Fcgb (@DonFcgb) May 16, 2017

Chafik, la bonne nouvelle

L'international marocain Fouad Chafik prolonge avec le DFCO. Il n'a pas attendu de savoir s'il se maintiendrait en ligue 1 avec son club pour signer deux saisons de plus, jusqu'en 2020. Fouad Chafik modèle d'intégration depuis son arrivée l'été dernier. il est devenu indispensable sur le flanc droit de la défense dijonnaise.

🖊 Le latéral droit international marocain🇲🇦 Fouad Chafik prolonge jusqu'en 2020 son contrat avec le #DFCO ! pic.twitter.com/T0kfElMmOF — Ecofoot.fr (@Ecofoot) May 15, 2017

Les petits conseils de Baptiste Reynet

Le Dijonnais faisait partie des joueurs nommés aux trophées UNFP ce lundi soir dans la catégorie meilleur gardien de la saison en Ligue 1. Mais c'est le portier Danijel Subasic qui a été récompensé pour sa saison avec Monaco.

Pas grave, on pourra toujours profiter des petits conseils de notre Baptiste national : ce mardi matin, comment éviter d'avoir froid au pied sur le terrain. Attention c'est un peu épicé.

Baptiste Reynet met du poivre dans ses chaussures Copier

Denis Brogniart plus Caennais que Dijonnais

On termine avec un tweet de Denis Brogniart qui dérange un peu chez les fans dijonnais. L'animateur de Koh Lantah, Dijonnais de naissance, envoie un message de soutien au Stade Malherbe de Caen, en grande difficulté dans la course au maintien en Ligue 1. Réaction épidermique de Baudon : "N'oublie pas tes origines dijonnaises et réjouis-toi aussi que le DFCO puisse être en L1 la saison prochaine !!" A bon entendeur...