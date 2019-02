DFCO - Au cœur des Rouges : on prend le Paris ?

Ne pas se poser de questions !

Voilà sans doute le meilleur conseil à donner à nos Rouges ce matin. Le DFCO affronte le Paris-Saint-Germain en quarts de finale de la coupe de France, et en effet les hommes d'Antoine Kombouaré seraient bien inspirés de laisser les doutes du championnat au vestiaire, voire carrément laisser leur cerveau au vestiaire, pour se lâcher complètement, dans un match à élimination directe où tout est possible.

Le championnat est la priorité mais on a le droit de rêver ! 💭🏆#PSGDFCOpic.twitter.com/gmfUC0mUPB — Le Dijon Show (@LeDijonShow) February 26, 2019

Se donner le droit de rêver

Absolument rien à perdre. D'abord parce que face à Paris, il ne faut pas se le cacher, les chances de succès sont minces ; ensuite, parce que nos dernières confrontations face à la bande à Neymar n'ont jamais débouché sur un résultat positif : six matches, si défaites, avec notamment un joli 8-0 encaissé il y a deux ans ; enfin, perdre contre la meilleure équipe de France, ce n'est ni un scandale ni une honte, donc autant se faire plaisir, et comme on dit, c'est à la fin de la foire que l'on comptera les bouses.

Pareil on va chercher la qualif sur le 8 eme tab tiré par aguerd — Yyata (@ImAJhinNation) February 26, 2019

Et puis tout est possible dans le football, rien n'empêche de créer la surprise au parc des Princes, de s'offrir une demi-finale de coupe de France, et pourquoi pas de retrouver de la confiance avant d'aborder la fin de saison en Ligue 1. On peut toujours rêver ! En tout cas, douter face au PSG, ça ne servirait à rien, sauf à prendre une nouvelle valise.

Antoine Kombouaré, le PSG au cœur

Ce match, c'est aussi un rendez-vous particulier pour le coach dijonnais. Antoine Kombouaré a passé six saisons à Paris en tant que joueur dans les années 90, trois autres en tant qu'entraîneur au tournant des années 2010, donc on peut dire qu'il a une histoire très riche avec ce club, ce qui ne l'empêche pas de le considérer comme ce qu'il est : un adversaire du soir, et même un "ennemi" comme un autre, en tout cas le temps du match.

Ce premier rendez-vous avec le PSG, c'est donc ce mardi soir à 21h10. Et à défaut d'être au Parc des princes, vous pourrez le voir à la télé, sur France 2. Des rendez-vous avec Paris, y en aura d'autres, deux autres même. Souvenez-vous, on n'a toujours pas joué le match aller en championnat, reporté en décembre dernier. A priori il est programmé pour le 12 mars prochain au stade Gaston-Gérard. Et puis il y aura évidemment un match retour, ce sera le 18 mai pour l'avant dernière journée de la saison.