DFCO - Au cœur des Rouges : "prohibition to lose"

Le prochain gros rendez vous pour les footballeurs dijonnais, c'est effectivement ce dimanche 2 décembre un déplacement à Toulouse pour le compte de la 15eme journée. Coup d'envoi à 15H.

Une ville rose pour s'éloigner de la zone rouge ?

Toulouse, c'est la ville rose... mais le problème, c'est qu'en Anglais, "To lose", signifie aussi "perdre", ce que ne peut évidemment pas se permettre le DFCO en ce moment puisqu'on le rappelle, l'équipe pointe actuellement à la 18e place sur 20. Quand on évoque la zone rouge, on préfère évidemment parler dans notre région du vignoble de Bourgogne plutôt que de la porte vers la relégation.

Toulouse en petite forme

Heureusement pour les footballeurs dijonnais, Toulouse n'est pas non plus en grande forme en ce moment. Tout comme Dijon, l'équipe a connu un départ en fanfare cette saison, mais elle n'a plus gagné un seul match depuis le 1er septembre. Les Toulousains occupent actuellement la 15e place de la ligue 1 avec un bilan de 3 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites. Et leur dernier match à domicile, c'était face à Amiens il y a deux semaines, et il s'est soldé par une défaite 1 but à 0.

Tout est donc possible pour nos rouges. Mais tout cela demande évidemment une bonne préparation. Le club a d'ailleurs posté à ce propos sur twitter une petite vidéo montrant une séance d'échauffement à laquelle ont également participé de jeunes joueurs aux côtés de l'équipe pro.

Une vidéo qui est presque rassurante !

Ce petit film est presque rassurante car cela prouve, même si on n'en doutait pas, que l'équipe s’entraîne effectivement. Ce petit trait d'humour fait suite à un autre tweet posté par "Cob" qui pourrrait presque laisser croire le contraire. "Cob", dont le vrai prénom est Coralie, écrit : "Dès que je vais à Dijon je croise des joueurs et des joueuses du DFCO".

Le programme des joueuses du DFCO ?

Les filles vont affronter Metz pour la 12eme journée de division Une féminine. Au classement, les lorraines sont 10e juste derrière les dijonnaises. Les dijonnaises qui restent sur une belle défaite, 5 à 0 face au Paris FC, qu'elles auront sans doute à cœur d'oublier très vite.

Mylène Chavas, la gardienne du DFCO féminin © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Ceci dit, il n'y a pas que le foot dans la vie, et la gardienne Mylène Chavas a déjà des idées de carrière après.

