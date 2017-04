DFCO - Au cœur des Rouges : quand la JDA soutient le DFCO

Les basketteurs dijonnais n'auront besoin que de quelques points pour se maintenir en Pro A cette saison. Ils regardent avec un peu plus d'inquiétude la fin d'année de leur amis footballeurs, même si l'espoir est permis selon le meneur de jeu Axel Julien.

Petite requête à l'adresse de l'AS Monaco

Sur son compte Twitter officiel, le DFCO s'adresse à l'AS Monaco, qui joue son quart de finale aller de ligue des Champions ce mardi soir et qui sera le prochain adversaire des Dijonnais samedi en championnat. Les gars, "total soutien pour ce soir face à Dortmund, mais samedi, on repartirait bien avec un point." Réponse du berger à la bergère : "merci pour le soutien, mais pour samedi, c'est non !"

@DFCO_Officiel @BVB Merci pour le soutien ! Pour le reste c est non :) — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 10, 2017

Et puis on a Jay, fan monégasque qui ajoute : "Vous allez repartir avec un point, oui, mais un point de côté ou de suture peut être."

Les Parisiens comptent sur le DFCO

Un échange qui a le mérite de détendre un peu l'atmosphère au stade des Poussots, mais qui ne plaît pas à tout le monde.

Oui juste au-dessous de cette conversation, on a Lucas, un supporter parisien, qui s'exprime ainsi : "bande de tocards les Dijonnais, vous partez déjà perdants. Sortez vous les doigts du cul et jouez !" Du coup, si on perd contre Monaco samedi, au moins, on pourra se consoler en se disant qu'on aura énervé les supporters du Paris-Saint-Germain.

@DFCO_Officiel @AS_Monaco @BVB Bande de tocard de dijonnais vous partez deja perdants ? Sortez vous les doigts du cul et jouez — MV24 (@lucasx7x) April 10, 2017

Maintien : la JDA soutient le DFCO

Le DFCO qui va pouvoir compter sur des supporters venus d'un peu partout jusqu'à la fin de la saison. D'un peu partout, et de tous les sports, par exemple du basket. A l'image du meneur de la JDA, Axel Julien. Pour son équipe, le maintien n'est qu'une question de temps et pour le DFCO, tout est encore possible.

Axel Julien (JDA) sur le maintien du DFCO Partager le son sur : Copier

Tavares meilleur joueur africain de Ligue 1 ?

A part ça on l'a appris hier Julio Tavares figure parmi les favoris au titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1. La liste des finalistes du prix Marc-Vivien Foé a été dévoilée lundi. Un titre honorifique qui sera décerné le 15 mai prochain à l'issue d'un vote d'une centaine de spécialistes du football.