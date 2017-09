DFCO - Au cœur des Rouges : quand les joueurs deviennent commentateurs

Non contents d'avoir battu Montpellier pour la première victoire de la saison, Benjamin Jeannot et Jordan Marié se sont prêtés au jeu du commentaire sportif. Du talent à revendre, même si on les préfère sur le terrain.

On commence par cette petite polémique, toute petite : elle provient d'un tweet d'Aurel, supporter dijonnais qui reprend sur son compte une information du club de Saint-Etienne. Selon ces informations, les abonnés des Verts peuvent bénéficier de places hors parcage à Gaston-Gérard lors de la rencontre entre Dijon et l'AS Saint-Etienne prévue le 16 septembre prochain.

Le parcage vous le savez c'est cette partie du stade réservée uniquement aux supporters adverses. Il se trouve donc que les Verts ont pu négocier des places supplémentaires en dehors de cette zone. Mais ce qui ne plaît pas du tout à Aurel, ce sont les prix négociés en-dessous de ce qui est pratiqué pour les Dijonnais. Il le fait donc (gentiment) remarquer.

Votre partage est petit et l'ASSE finance des places pour ses nombreux supporters. Pour le DFCO ce sont des ventes assurées — Fab (@fabrice3008) September 5, 2017

Des joueurs futurs commentateurs ?

Autre information remarquable : l'attaquant Benjamin Jeannot et le milieu de terrain Jordan Marié sont prêts pour leur reconversion. Ou pas. les deux compères se sont prêtés au jeu du commentaire sportif après la première victoire dijonnaise face à Montpellier. Et ça donne un résultat... que l'on vous laisse juger par vous-mêmes.

Anthony Buonocore, la voix du DFCO

C'est lui qui chauffe Gaston-Gérard avant chaque rencontre, lui qui se casse les cordes vocales pour mettre l'ambiance, lui encore qui vous crie dessus pour vous réveiller les soirs d'hiver dans le stade. Anthony Buonocore le speaker de Gaston Gérard est reparti pour un tour cette saison. Il nous parle ce matin des qualités nécessaires pour faire ce qu'il fait.

La Corée de Kwon ira en Russie

Un dernier mot purement sportif à présent pour vous dire que la Corée du sud du Dijonnais Kwon Chang- Hoon sera bien de la partie en 2018 pour la coupe du monde, qualifiée depuis hier soir, en revanche c'est terminé pour l'Algérie de Mehdi Abeid.