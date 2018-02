Dijon, France

Ce week-end, c'est relâche pour les footballeurs dijonnais

Repos forcé pour les joueurs du DFCO car le déplacement de Dijon à Troyes, initialement prévu ce samedi 3 février, est reporté en raison des inondations. La sécurité du public du stade de l’Aube ne peut pas être assurée dans de bonnes conditions. Le match est reprogrammé par la Commission des Compétitions de la Ligue de Football Professionnel. Il se jouera finalement le mardi 20 février à 18h30.

Effectivement il y a un peu d'eau au Stade de l'Aube... 😨#ESTACDFCO#DFCOpic.twitter.com/y2TeCzhOyz — Made in DFCO (@MadeinDFCO) February 1, 2018

L'ex dijonnais Pierre-Lees Melou suspendu

L'OGN Nice donne ce matin des nouvelles d'un ancien joueur dijonnais le milieu offensif Pierre Lees Melou qui a écopé d'un match de suspension ferme et d'un autre un avec sursis. Il est donc suspendu ce samedi, mais il sera de retour pour la venue de Nice à Dijon.

Expulsé lors de #FCMOGCN, @PMelou a écopé d’1 match de suspension ferme + 1 avec sursis. Suspendu samedi, il sera de retour pour #DFCOOGCN.https://t.co/GlmMeMm9LI — OGC Nice (@ogcnice) February 1, 2018

Et on s'aperçoit que malgré son départ de Dijon, Pierre Lees Melou a encore des fans à Dijon. Comme Simon B qui l'écrit sur twitter, mais qui met toutefois quelques limites à son enthousiasme.

PLM je suis content que tu sois de retour à Dijon on t’applaudira comme il se doit mais pas de but stp 👀😶 — Simon B (@SimonB89) February 2, 2018

Un supporter qui pourrait presque recevoir une médaille pour sa fidélité

Fidèle mais un peu contrarié, car il va du coup devoir revoir un peu ses plans à cause du report du match prévu à Troyes ce week-end. Ce supporter s'appelle Corentin, alias Coco. Il devait voir son 150e match du DFCO contre Nice, mais comme le déplacement à Troyes est reporté et qu'il ne pourra pas aller encourager l'équipe le mardi 20 février et qu'il ne pourra pas, non plus, aller à Monaco, le 150eme match pour lui, ce sera finalement contre Caen. Il conclut son message sur les réseaux sociaux par un "C'est moins glamour d'un coup"

Je devais voir mon 150e match du DFCO contre Nice mais comme le match à Troyes est reporté et que je pourrai pas y aller et que je peux pas aller non plus à Monaco, ce sera contre Caen mon 150e. C'est moins glamour d'un coup 😣 — Coco (@CorentinCochet) February 1, 2018

Un rêve de coupe ?

Quelle est la coupe dont rêve le milieu de terrain Frédéric Samaritano ? La réponse est ici !

