DFCO - Au cœur des Rouges : retour au bercail pour Abdoulaye Bamba

L'Ivoirien du SCO d'Angers sera peut-être de la partie face au DFCO samedi à Gaston-Gérard, après une longue blessure. Un stade et une ville qu'il connaît très bien.

Partenaires particuliers

Ras-le-bol ! La LFP, la ligue de football professionnel, n'en finit plus de nous imposer ses partenaires privés. Déjà l'an passé, elle avait signé un contrat avec Domino's, la ligue 2 était devenu la Domino's Ligue 2. Et depuis ce jeudi on a droit à l'enseigne Conforama pour la Ligue 1, qui devient donc pour trois ans la Ligue 1 Conforama. Autant vous dire qu'ici, quel que soit l'avenir du DFCO, on parlera uniquement de "Ligue 1" et de "Ligue 2".

Et puis autre annonce de la LFP ce jeudi, potentiellement importante pour le DFCO : l'arbitrage vidéo sera utilisé pour la première fois en match officiel lors du match de barrage qui opposera le troisième de Ligue 2 au dix-huitième de Ligue 1 en mai prochain.

Insomnies pour Diony ?

Ce vendredi matin, on s'inquiète un peu pour la forme physique de nos joueurs dijonnais. En particulier pour Loïs Diony, l'attaquant du DFCO. Apparemment notre ami Loïs a quelques insomnies à quelques heures d'affronter Angers au stade Gaston-Gérard. Du coup la nuit sur son compte Instagram, il en profite pour distribuer des "likes" à tout-va, des "likes" essentiellement destinés à de jolies jeunes femmes.

Ce que n'a pas manqué de remarquer Aurel sur Twitter. Ce fan du DFCO interpelle donc le joueur directement avec ce message assez drôle : "il est 1h25 du matin Loïs, tu vas aller te coucher fissa et liker des meufs sur Instagram plus tard s'il te plaît."

Il est 1h25 Loïs, tu vas aller te coucher fissa et liker des meufs sur Instagram plus tard stp #DFCO pic.twitter.com/akCcJK5UWL — Aurel (@A_Buisson1) April 20, 2017

Bamba, le retour

Restons donc bien concentrés sur le rendez-vous du weekend : la rencontre face à Angers ce samedi à Gaston-Gérard. L'équipe angevine où figure un ancien du DFCO, Abdoulaye Bamba. De retour d'une longue blessure, il pourrait retrouver le terrain face à ses anciens coéquipiers. Son ancien entraîneur, Olivier Dall'Oglio se souvient bien de lui.

Nancy en conquête

Les joueurs du DFCO pourront veiller un peu tard ce vendredi soir en regardant le match d'ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Nancy candidat au maintien reçoit l'Olympique de Marseille, et ça, ça concerne de près le DFCO. c'est à 20h45.