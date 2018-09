On a un peu moins le sourire en ce lundi matin. Au-delà de la défaite 2 à 0 samedi soir à domicile face à Caen, il y a le niveau de jeu affiché par le DFCO, assez faible, pendant la première demi-heure. Olivier Dall'Oglio le résume en évoquant des débuts catastrophiques, "on se fait punir logiquement", dit le Gardois, et il a bien raison.

En même temps c'est peut-être pas plus mal, avec cette défaite le DFCO redescend un peu de son nuage, va sans doute se reconcentrer sur son objectif premier, à savoir le maintien dans l'élite.

Le DFCO à la une sur France 2 !

Malgré tout, cette équipe attire les regards depuis le début de la saison. Eh oui, Dijon à égalité de points avec le PSG, c'est vrai que ça interpelle... ça interpelle le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, qui lui a consacré un article, et même les équipes de Stade 2, l'émission sports du dimanche à France Télévisions. C'est le journaliste Rodolphe Gaudin qui est venu chez nous faire le reportage. Et alors, comment vous dire... Il en fait des caisses, mais visiblement il a a-do-ré Dijon.

L'hommage de l'entraîneur caennais... à Olivier Dall'Oglio

Pas mal en effet, et ça le club le doit en priorité à son coach Olivier Dall'Oglio. C'est lui le garant du jeu dijonnais, le garant aussi de l'état d'esprit et de la stabilité qui règnent au sein du vestiaire. D'ailleurs, lui aussi commence à se faire un nom parmi ses homologues, à l'image du jeune entraîneur du stade Malherbe de Caen Fabien Mercadal.

Le Vélotour fait étape à Gaston-Gérard

Les supporters du DFCO étaient à vélo dimanche après-midi. Vous le savez, la ville organisait son traditionnel Vélo Tour, l'occasion de se balader dans Dijon et de découvrir des lieux normalement fermés au publics. Eh bien les chanceux, ils ont carrément pu entrer dans l'enceinte du stade Gaston-Gérard figurez-vous, histoire de voir d'un peu plus près l'antre des Rouges.