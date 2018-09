La confiance du côté lyonnais

Les supporters lyonnais viennent la fleur au fusil à Dijon ce mercredi soir. La confiance est de retour dans les rangs lyonnais, il faut dire que la semaine dernière a été parfaite pour l'équipe, avec deux victoires de prestige, à Manchester City (1-2) et face à Marseille (4-2). Dans le même temps, Dijon a perdu contre Caen, puis contre Angers, avant d'aller faire match nul (0-0) à Reims le weekend dernier.

4@0 ol — Maxime Tremblay (@LouvainTremblay) September 25, 2018

Du coup, vue de Lyon, cette rencontre au stade Gaston-Gérard, c'est du petit lait : petit jeu du pronostic lancé sur Twitter par un fan de l'Olympique lyonnais, et première réponse de Maxime : "4-0, lol". Quant à Jérémy, il ne prend pas la peine de donner un score, il dit juste que "ça va être un massacre". Bon, de notre côté, on espère un excès de confiance, d'ailleurs certains sur les réseaux sociaux s'inquiètent quand même d'une éventuelle "rechute" lyonnaise.

Ca va etre un massacre si ciman il joue. Deja en mls il se jettait trop alors contre fekir et traoré et memphis.... — Jérémy Trudelle ⭐️⭐️ (@trudelle_jeremy) September 26, 2018

Un champion du monde absent

En tout cas il y a une bonne nouvelle pour les Dijonnais, c'est l'absence du champion du monde Nabil Fekir, blessé à la cheville.

Sans Fekir, ça sent le pâté je dirais... — Thanok du désert (@Le_Ber_G) September 26, 2018

Alors qu'est ce qu'il en dit le coach des Rouges Olivier Dall'oglio ? Il se garde bien évidemment de faire des pronostics, il sait que ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais il compte sur ses joueurs pour se lâcher, un peu plus que face à Reims.

Bon sinon sachez que d'autres personnes sur les réseaux sociaux voient dans ce match une confrontation entre les condiments, la Moutarde de Dijon face à la Mayonnaise de Lyon. Après tout, pourquoi pas !

Loïs Diony, le phœnix stéphanois

Le petit clin d’œil du jour pour terminer, à plusieurs anciens pensionnaire de l'écurie dijonnaise, en particulier Loïs Diony, l'attaquant parti se mettre au vert il y a deux ans. Il avait traversé la saison dernière comme un fantôme, et il renaît de ses cendres depuis quelques mois avec Saint Etienne.

Il a encore marqué hier à Toulouse, en profitant d'une erreur de Christopher Julien, ancien défenseur dijonnais, pour battre ensuite un certain Baptiste Reynet, ancien gardien du DFCO. Bref, un but 100% dijonnais comme le souligne Spidow sur Twitter. On salue les anciens, et on est vraiment heureux pour Loïs Diony, qui reprend un peu de couleurs.