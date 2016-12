DFCO - Au Cœur des Rouges : On s'apprête à changer de calendrier

Au Cœur des Rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actualité du DFCO, à quelques heures du changement d'année, pense déjà à 2017 !

Parmi les rendez vous à venir pour les footballeurs du DFCO, il y a bien sur la reprise du championnat de ligue 1, le 14 janvier prochain à Montpellier pour la 20ème journée, mais il y a aussi les 32ème de finale de la coupe de France qui pendra pour Dijon une allure de Derby face à l'équipe de Louhans. Pour se préparer à ce match, le club bressan mise tout sur ses gardiens de buts. Ils font l'objet en ce moment d'un entrainement à la fois particulier et original puisque Florent Petit et Thomas N’Guettia ont eu droit à un stage dans l'école de cirque de Saint Vallier en Saône et Loire. Nos confrères de France 3 y ont consacré un reportage.

Du côté des supporters, certains annoncent déjà la couleur pour 2017 comme Xavier qui tweete déjà que pour la Saison 2017/2018, il supporte le DFCO. Il ne sera surement pas le seul à en faire autant.

Pendant ce temps, le DFCO Féminin sort de son côté son calendrier pour la nouvelle année. Vous avez Plus d'infos sur la page Facebook du club

Le #DFCO Féminin sort son calendrier pour la nouvelle année. Plus d'infos sur la page Facebook du club : https://t.co/E2BqlCtRBk pic.twitter.com/3vvO9pFGDt — Zone-DFCO (@ZoneDFCO) December 29, 2016

Au niveau du calendrier, Sir Douchebag n'en revient toujours pas. Les amis de ses parents sont visiblement accros au DFCO puisque visiblement, ils invitent en fonction des rendez vous du club de foot dijonnais.

J'suis ko mtn les amis les + proches à mes parents ils vérifient le calendrier des matchs du DFCO avant d'nous inviter pour être sûrs — Sir Douchebag (@Berzeck_Me) December 29, 2016

La période de Noël, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas !

Le milieu dijonnais Jordan Marié lui est à fond. Comme tout un chacun il a de grands souvenirs...

