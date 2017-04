DFCO - Au coeur des Rouges : sale semaine pour le foot

Entre Dortmund, Lyon et Bastia, le football européen vient de passer une semaine marquée par les violences, la folie, et la bêtise.

Une attaque à l'explosif mardi sur le bus des joueurs de Dortmund, des affrontements entre supporters turcs et lyonnais jeudi en marge de la rencontre OL - Besiktas, et puis dimanche, la cerise moisie sur le gâteau : des supporters corses qui entrent sur la pelouse du stade de Bastia pour s'en prendre physiquement à des joueurs lyonnais, aidés par des stadiers du stade Armand Césari. Match qui n'est jamais allé à son terme.

J'étais mardi à Dortmund, jeudi à Lyon, aujourd'hui à Bastia. Je crois que c'est moi, en fait. — vincent duluc (@vincentduluc) April 16, 2017

Bref, la bêtise a encore frappé dans les stades et dans le monde du ballon rond, et on ne peut que le déplorer évidemment. L'attaque de Dortmund mise à part, ces événements émanent de pseudo-supporters

Scène surréaliste à Bastia où le kop "Bastia 1905" s'en est pris aux joueurs lyonnais. Ça n'a pas plus à @Memphis. 😤pic.twitter.com/ruroOBrFBt — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) April 16, 2017

DFCO : des gages pour le maintien

Conquérant, solidaire, avec l'envie de s'en sortir. Samedi, on a retrouvé tout simplement le DFCO du début de saison, "une vraie équipe" comme le dit l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. Une équipe certes à nouveau battue par Monaco 2 buts à 1 à cause de deux coups francs du Colombien Falcao, mais qui a au moins donné des gages pour se maintenir en Ligue 1, ce qu'elle n'avait plus fait depuis quelques semaines.

Rageant, frustrant, énervant .. Le maintien ira se chercher avec cet état d'esprit dès samedi pour la réception d'Angers !! #teamDFCO 🔴⚫️ pic.twitter.com/llkT2oUzCJ — Baptiste Reynet (@BaptisteReynet) April 16, 2017

De bon augure pour samedi à Gaston-Gérard face à Angers..

D'autant que dans les autres rencontres : Nancy, Lille et Lorient ont perdu. quant à Bastia, il sera sans doute sanctionné pour les événements de dimanche, peut-être même d'un retrait de point. Il faudra attendre ce jeudi pour le savoir.

Courage en cette fin difficile au @DFCO_Officiel , soyez des guerriers sur le terrain, pour l'honneur, pour le maintien en @Ligue1 ... #foot — bilel latreche (@bilellatreche) April 16, 2017

Révélations

Quoi qu'il en soit cette saison aura été l'occasion de s'illustrer pour certains Dijonnais. Pour le journaliste Alexis Billebault comme pour beaucoup de monde, le meilleur joueur du DFCO cette saison c'est le gardien Baptiste Reynet. Mais lui cela fait des années qu'on le connaît ! Côté révélations, s'il y avait un joueur à retenir cette saison pour lui. Eh bien ce serait plusieurs joueurs en fait.

Les révélations de l'année au DFCO selon Alexis Billebault Partager le son sur : Copier

Et puis s'agit-il d'un signe ou pas .. le DFCO a battu Nancy ce weekend..

Oui mais .. chez les moins de 12 ans.. les jeunes DIjonnais ont même remporté le Mondial de Futsal des moins 12 ans. Victoire en finale face aux Lorrains, l'un de nos principaux concurrents dans la lutte pour la maintien en ligue 1 chez les pros. Donc, on va prendre ça pour un signe.