DFCO - Au cœur des Rouges : savoir gérer la pression

Olivier Dall'Oglio l'assure, il n'y a pas eu plus de discours que d'habitude cette semaine à l'entraînement. Il compte sur ses joueurs pour gérer la pression samedi face à Bastia, et imposer leur jeu comme ils savent le faire.

Loïs Diony de retour face à Bastia

Nos confrères du Bien Public lui consacrent une pleine page dans leur édition d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard puisque l'attaquant dijonnais n'a plus marqué depuis trois matches. Or on aurait bien besoin qu'il retrouve le chemin des buts lors des sept dernières dernières de la saison, à commencer par la rencontre capitale face à Bastia samedi.

"Je peux marquer à tout moment"

Son dernier but, c'était face à Lyon le 19 février, et depuis, plus rien. C'est aussi la rançon du succès pour le jeune attaquant selon son entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui fait valoir que Loïs Diony est de plus en plus surveillé par les défenses adverses. En tout cas après avoir manqué le déplacement à Marseille, il a comme un goût de revanche dans la tête. "je sais" dit-il "que je peux marquer à tout moment."

Pas de grand discours

Olivier Dall'Oglio n'a pas fait de grand discours à ses joueurs avant Bastia. En tout cas "pas plus de discours que d'habitude", a confié le technicien gardois jeudi en conférence de presse d'avant-match. "Chaque match est une aventure différente", dit-il, "mais je n’ai pas ressenti de pression particulière."

En tout cas pour le gardien du DFCO Baptiste Reynet, se retrouver à cette 17e place au classement après 31 journée, ça n'a rien de surprenant. Le maintien est donc plus que jamais possible selon lui.

Balmont forfait

Pas question de prendre des risques et de le faire reprendre de manière prématurée, le milieu de terrain dijonnais est donc laissé au repos face aux Corses, il reprendra l'entraînement lundi avec ses coéquipiers.

Supporter record

Sinon parmi les supporters dijonnais demain, il y en a qui vont battre des records. A l'image de Corentin. Sur son compte Twitter, ce fan dijonnais l'affirme : face à Bastia, il assistera à son 130e match du DFCO, le tout en six années de vie à Dijon seulement. Voilà peut-être l'incarnation du fan du DFCO. Chapeau l'artiste !