DFCO - Au cœur des Rouges : Schiltigheim sort du chapeau

Un club de Nationale 2 habitué de la coupe en 32e de finale

C'est officiel depuis hier soir et le tirage au sort.. le DFCO rencontrera le petit club alsacien de Schiltigheim en 32e de finale de la coupe de France. Ce sera début janvier, le 5 ou le 6.

Trois divisions séparent les deux équipes, mais on sait qu'en coupe de France, tout est possible. Ca peut vite se transformer en traquenard, comme le note Aurélien sur Twitter, il faudra donc se méfier.

D'autant que les supporters alsaciens sont prêts : "on va vous fumer", disent-ils gentiment, sur les réseaux sociaux.

Mickaël Alphonse aurait pu prendre la direction de Dubaï

Schiltigheim, ce n'est pas le bout du monde pour nos joueurs du DFCO. En terme d'exotisme on a vu mieux, ou plus loin en tout cas. N'empêche, vous le savez ce n'est pas rare de voir certains joueurs partir à l'autre bout du monde, pas forcément sur des terres de football d'ailleurs, attirés par des salaires mirobolants, ou plu simplement pour se faire une expérience un peu différente. D'ailleurs Thomas Nougaillon a posé la question à Mickaël Alphonse le défenseur dijonnais, dans quel pays lointain aurait-il pu jouer ?

Le PSG se dresse sur la route du DFCO

Sinon la prochaine échéance pour le DFCO, c'est quand même du très lourd : ce sera samedi à 17h au stade Gaston-Gérard. Dijon affronte l'imbattable Paris-Saint-Germain. C'est l'affiche de l'année, et disons-le, elle ne vient pas au meilleur moment, parce qu'on aurait bien besoin de quelques points supplémentaires avant la trêve. Mais voilà, sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'an dernier, on avait vu l'un des buts de l'année marqué par Benjamin Jeannot, et un DFCO pas passé loin du match nul face à ce même PSG, alors pourquoi pas ? Ce qui est sûr c'est que l'équipe d'Olivier Dall'Oglio se prépare sérieusement, deux entraînements sont prévus aujourd'hui, deux autres demain, donc ça va bosser dur.

Gourcuff de retour... en 2019

A la une également ce matin, nous ne reverrons pas Yohann Gourcuff en 2018 avec le maillot du DFCO. La recrue phare du mercato estival n'a joué que huit matches et 135 petites minutes depuis le début de la saison, 135 minutes et puis c'est tout ! Il ne sera pas remis de sa blessure à la cuisse contractée face à Lille fin octobre, et il ne rejouera donc pas avant 2019, croient savoir nos confrères de l'Equipe.