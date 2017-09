DFCO - Au coeur des Rouges : séance dédicaces pour les joueurs

Dans au cœur des rouges ce jeudi matin, ça commence tout doucement à se chambrer avant la rencontre face à Caen prévue samedi.

Sur son compte Twitter, le stade Malherbe de Caen affiche un optimisme à toute épreuve avant la rencontre face au DFCO : "invaincus face à Dijon, souvenir d'un 3-0", avec vidéo à l'appui. Bon, c'est incontestable, c'était en 201, et le DFCO avait en effet pris un peu l'eau au stade D'Ornano.

Mais, comme le rappelle subtilement le compte officiel du club dijonnais et certains supporters bien informés, nos amis normands ont un peu la mémoire courte. D'abord, Dijon a déjà sorti Caen en coupe de France (3-2 en 2015), et puis au passage l'an dernier le match s'était terminé à trois buts partout, alors même que le DFCO évoluait à 10. Donc il y a de quoi avoir de l'espoir pour nos petits rouges.

Le DFCO veut booster la marque DFCO

Oui sans comparer les clubs évidemment, il s'agit de faire en sorte que les supporters dijonnais, comme les Parisiens, les Marseillais, les Stéphanois, s'identifient de plus en plus à leurs joueurs. Et ça, c'est le boulot de Nicolas Scamtamburlo, le responsable de la boutique-billetterie à Gaston-Gérard.

Séance de dédicace au Carrefour de Quetigny

On en a déjà parlé ici même avec ce même NIcolas Scamtamburlo, en vertu d'un nouveau partenariat, l'enseigne Carrefour vend désormais le maillot dijonnais dans ses rayons. Ce mercredi donc, plusieurs joueurs du DFCO étaient en séance de dédicace. Séance au cours de laquelle une jeune femme a pu être prise en photo, bien entourée de Mehdi Abeis ou encore Wesley Said. Toute ravie, elle a posté ladite photo sur Twitter et Facebook. Certains de ses amis n'ont pas manqué de remarquer les soutiens-gorge en arrière plan.