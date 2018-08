Mais d'abord, sachez qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Laurent Ciman

On vous passe tous les jeux de mots faits sur son nom de famille sur les réseaux sociaux, de toutes façons c'est tous les mêmes. En revanche oui, il y a manifestement une vraie émulation chez les supporters dijonnais depuis l'annonce de son arrivée.

A Los Angeles, l'au revoir émouvant au "Général" Ciman

Alors pourquoi ? Le défenseur belge, bien qu'international, n'a jamais réellement percé en Europe, il n'a jamais intégré un grand club. En réalité, c'est le tempérament du joueur qui semble plaire à tout le monde.

Véritable patron de la défense, il était capitaine de son équipe à Los Angeles, particulièrement aimé des fans et de ses coéquipiers pour sa rage de vaincre, et aussi son sens du but. Figurez-vous qu'il a marqué trois coups francs directs cette saison en MLS, le championnat américain. C'est mieux que n'importe quel autre joueur.

En tout cas il a aussi reçu le soutien d'un joueur du Paris-Saint-Germain avant son arrivée à Dijon ce jeudi. Ce joueur, c'est son compatriote Thomas Meunier, qui a le mot pour rire sur Twitter. "Deux belges en tête du championnat de France, on est champions du monde !! Bienvenue mon gros !!"

2 belges en tête de Ligue 1... On est champions du monde mon pote 😂 @LaurentCiman23 bienvenue mon gros! #TÔTOUTARD#WEAREBELGIUM — Thomas Meunier (@ThomMills) August 28, 2018

Coulibaly, jeune rival de Laurent Ciman

Il n'a pas encore l'expérience de Lolo Ciman, mais le jeune Sénou Coulibaly compte iben se faire un nom et une place au sein de la défense centrale du DFCO. Lui aussi nouvelle recrue dijonnaise de l'été, il est inconnu au bataillon, il a fait ses débuts en professionnel à Montpellier lors de la première journée de Ligue 1. Il a 23 ans, il nous vient du Val d'Oise au nord de Paris. On lui a demandé quelle équipe française le faisait rêver. Pas de surprise, en l'occurrence : le PSG, bien sûr !

Le DFCO bientôt en Ligue des Champions ?

En tout cas avec son début tonitruant en championnat, Dijon peut se permettre de se la péter un tout petit peu. Pas le club lui-même, mais ses supporters. A un article qui s'interroge sur les chances françaises en ligue des champions cette année, le compte Twitter Tous derrière le DFCO répond : "on arrive l'an prochain pour remonter le niveau". Pas sûr qu'on soit en coupe d'Europe la saison prochaine, mais rien n'interdit de rêver.

On arrive l’an prochain pour remonter le niveau 🙌🏻 https://t.co/9ikjvkNoD1 — TousDerrièreLe DFCO (@TDLdfco) August 29, 2018

D'ailleurs c'est peut-être là le principal changement au DFCO : les supporters dijonnais se prennent à rêver, à voir les choses en grand, et à se battre pour aller voir les matches à Gaston Gérard, à l'image de Lucas, qui a carrément prévu de harceler son boss pour terminer le boulot un peu plus tôt samedi, et aller voir la rencontre entre Dijon et Caen. Etre supporter du DFCO, ça n'a pas de prix.