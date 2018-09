Le DFCO supporter des clubs français en Ligue des champions

La Ligue des Champions, si vous ne connaissez pas, il faut vous dire tout simplement que c'est la plus grande compétition de football pour les clubs européens. Le gratin du gratin qui se dispute chaque année celle que l'on appelle la Coupe aux grandes Oreilles. La première journée de la compétition, c'était ce mardi soir, avec les entrées en lice du PSG et de Monaco côté français.

Très sympa ce tweet 👍👍👍 respect😉👍

Dommage qu'il y ait encore des rageux qui viendront se prendre la tête dessus ... bonne journée @DFCO_Officiel 😘 — ⚡💥Monio💥⚡ (@TonyMonio) September 19, 2018

"En quoi ça concerne le DFCO ?", vous allez nous dire. Eh bien d'abord, parce que le club nous a refait le coup du fair-play à la dijonnaise, avec un message de soutien sans faille sur les réseaux sociaux, adressé à tous les clubs français engagés en coupes d'Europe.

Tous le monde dit merci on dirait que vous êtes les joueurs coach et président 😂 joli fair play @DFCO_Officiel 👌 — Cebx69 🇫🇷👉🦁👈🇫🇷 (@Cbx691) September 18, 2018

Paris et Monaco, on vient d'en parler, mais aussi Lyon qui joue ce mercredi soir, sans oublier Marseille, Bordeaux et Rennes, qui joueront jeudi en Ligue Europa, la "petite" coupe d'Europe. En fair-play qui ne coûte rien, mais une fois de plus salué par les internautes.

Le DFCO, pas assez fort pour le PSG ?

Et puis si on vous parle de la Ligue des Champions, c'est parce que manifestement, Dijon est un peu responsable de la défaite du PSG mardi soir sur la pelouse de Liverpool (3-2). En fait, c'est un supporter parisien qui poste sa propre analyse sur Twitter. Selon lui, le PSG joue tous les weekends contre des équipes comme "Reims ou Dijon", et "tant que le championnat de France ne sera pas plus concurrentiel", Paris ne gagnera pas ce genre de matches européens.

Vous avez entendu @DFCO_Officiel ? Si le PSG est nul en Ligue des Champions, c'est à cause de vous. Mystère résolu. https://t.co/Qd0vUixP2h — Flavie (@FlavieMiaSanMia) September 19, 2018

Réponse sarcastique de Flavie : "vous avez compris le DFCO ?" C'est à cause de vous si Paris perd en Ligue des champions.. vous ne relevez pas assez le niveau !

Ribas, le DFCO toujours dans le coeur

Sinon on a un message à vous faire passer ce matin : il nous vient de l'ancien attaquant uruguayen du DFCO, Sebastian Ribas. 55 buts sous le maillot rouge entre 2008 et 2011. Il était à Dijon lundi pour assister à la soirée des 20 ans du club dijonnais. Et il en a profité pour enregistrer ces quelques mots d'amour à votre attention.

📽️Certains ont pu les entendre en exclusivité hier soir, pour les autres, session de rattrapage avec les messages vidéos des anciens du @DFCO_Officiel ! 😍



Toujours un plaisir de revoir Sebastian #Ribas ! 😘



Les autres messages ➡️https://t.co/RqxL0qEQNP#TeamDFCOpic.twitter.com/lkDdoWg6es — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 18, 2018

Un premier trophée pour le DFCO ?

A part ça, le DFCO pourrait bien s'offrir un premier trophée cette année, puisque son attaquant Julio Tavares est nommé pour le trophée du meilleur joueur du mois d'août, au côté d'un certain Kylian Mbappé. Le Cap-Verdien déjà auteur de trois buts en Ligue 1 reste d'ailleurs LA mascotte des supporters dijonnais.

Florent à propos de Julio Tavares Copier

Et si vous aussi vous aimez Julio Tavares, vous pouvez voter pour lui jusqu'à dimanche minuit, et ça se passe ici.