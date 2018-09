Une soirée inoubliable. En tout cas c'était l'idée. Le club a tenu à célébrer sa deuxième décennie d'existence en présence de nombreux supporters, des joueuses et des joueurs bien sûr, du staff, et des 350 partenaires du club, le tout co-animé par le speaker officiel du DFCO Anthony Buonocore, et Nicolas Tourriol, l'animateur de l'émission J+1 sur Canal Plus.

Pendant trois heures, tout ce beau monde s'est relayé sur scène, un show de trois heures entrecoupé de spectacles de cabaret, d'acrobaties, de vidéos.

On a eu droit aussi à la présence d'anciens du club, Baptiste Reynet, Eric Bauthéac, ou encore Stpéhane Mangione, pour ne citer qu'eux ; et bien sûr le point d'orgue, la présentation officielle des équipes du DFCO 2018-2019, féminin et masculin, le tout sur une musique qui n'a rien à envier aux plus belles heures de la techno des années 90.

Supporters conquis...

Clairement, on a des gens heureux sur les réseaux sociaux : Jérem a passé une "soirée géniale" nous dit-il sur Twitter ; Lily, elle, est ravie d'avoir pu faire des selfies au cocktail d'après soirée, notamment avec le très demandé Nicolas Tourriol ; quant à Noémie, cette soirée lui a "sincèrement donné des frissons. Que de joie et de sourire. J'aime cette famille du DFCO" .

... Et supporters déçus

Il y a un mais, certains fans regrettent en effet de n'avoir pas pu approcher les joueurs.

3h de show pour voir 1h30 de danse, des gars qui lance des pizza en plastique, etre juste des smicard qui paient leur abonnement et n on pas le droit d alle voir les joueurs, heureusement que le coach est venue vers les pauvres abonnées... — 🔥 (@latinoRSV) September 17, 2018

Difficile de dire si c'est un sentiment partagé par beaucoup, en tout cas sur Twitter toujours, Latino résume tout cela comme ainsi : "3h de show pour voir 1h30 de danse, être juste des smicards qui paient leur abonnement et n'ont pas le droit d'aller voir les joueurs, heureusement que le coach est venu vers les pauvres abonnées..." Voilà une personne manifestement plutôt déçue.

Quand des télespectateurs captent les commentaires des journalistes en "off"

Un cadeau pour terminer ce matin : si vous aimez le foot, vous allez adorer, et si vous détestez, vous allez vous marrer aussi : un supporter originaire du Rhône partage sur Twitter deux vidéos du match de Ligue 2 entre Béziers, et Metz, qui avait lieu ce lundi soir. Et apparemment avec son décodeur, eh bien il a droit aux commentaires des journalistes, pendant la mi-temps, en off. D'après ce qu'on comprend, la première mi-temps était un petit peu soporifique.