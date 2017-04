DFCO - Au coeur des Rouges : un bon point, en attendant mieux ?

Le DFCO a réussi un belle performance samedi à Marseille, en allant arracher le point du match nul (1-1). Prochain objectif : Bastia.

© Getty

Satisfaction (légitime) du DFCO

Légitime parce qu'on ne donnait pas cher de la peau des Dijonnais samedi face au 5e du championnat, l'Olympique de Marseille. Et finalement, le DFCO est revenu avec un point du match nul. "Un très bon point", commente sur Twitter Loîs Diony, le grand absent de cette rencontre, qui se projette déjà sur la réception de Bastia samedi prochain. Trois point de plus, et on avancerait un peu vers le maintien.

Un bon point pris au vélodrome 💪🏽💪🏽⚪️🔴⚽️⚽️⚽️#ma17 https://t.co/JAHx5IGcw0 — Mehdi Abeid (@reelM_abeid) April 2, 2017

Les Dijonnais repartent avec un point précieux de Marseille. De bon augure avant la réception de Bastia. #OMDFCO #Ligue1 #DFCO pic.twitter.com/b5ZIisjOVO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 1, 2017

Derrière, ça ne traîne pas

Alors certes Nancy et Bastia on perdu ce weekend, à Guingamp (1-0) et face à Lille (0-1), ce qui fait évidemment l'affaire de Dijon. Mais c'est Lorient qui revient à grands pas, avec une deuxième victoire consécutive dimanche après-midi face à Caen (1-0). Les Bretons reviennent à un point seulement.

Collectif retrouvé face à l'OM

Si on faisait la fine bouche, on pourrait même dire que nos Rouges ont manqué de lucidité et d'efficacité devant les buts marseillais. Vu le niveau affiché en face, ils auraient même pu ramener les trois points de la victoire. Mais c'est vrai, l'équipe a été très solide, à l'image de son nouveau défenseur Oussama Haddadi, titulaire pendant 90 minutes et omniprésent en défense comme en attaque. Il devient même l'un des tout meilleurs centreurs de l'effectif. Performance saluée sur Twitter par ses supporters du Club Africain de Tunis.

Téméraires, et omniprésents

Les supporters des Téméraires ont fait le déplacement en bus ce weekend jusqu'à Marseille. Et comme à tous les déplacements, ils se sont cassés la voix ! Petite compilation des chants de supporters dans le bus des Téméraires c'est au micro de Faustine Mauerhan.

On termine avec le résultat des filles du DFC : beau weekend pour elles, puisqu'elles se sont imposées trois buts à deux à Metz. Le DFCO féminin toujours troisième de la Division 2.