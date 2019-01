DFCO - Au cœur des Rouges : un bon point, en attendant mieux

On parle de résultat encourageant parce d'une part, c'était face à Montpellier, actuel cinquième de la Ligue 1 et meilleure défense du championnat, et d'autre part parce que Dijon restait sur deux défaites d'affilée face à Saint-Etienne et face à Rennes. Alors il y a du boulot, on ne va pas s'en cacher, à l'image de ce but très, très naïf encaissé par nos Rouges après l'ouverture du score.

Mais au moins dans l'état d'esprit, on a vu des choses intéressantes, une solidarité, une envie de jouer ensemble, des petites choses qui avaient manqué lors des dernières sorties dijonnaises en championnat. De là à dire qu'Antoine Kombouaré, nommé à peine 48 heures avant la rencontre, a déjà eu un effet dans la tête des joueurs, il n'y a qu'un pas. On ne le franchira pas tout de suite, Wesley Saïd le buteur dijonnais voit en tout cas les choses assez positivement pour la suite.

🎙 @Westar974 après @DFCO_Officiel - @MontpellierHSC : "Nous avons été déterminés sur chaque ballon. On aurait pu faire un meilleur résultat ce soir, mais il ne faut pas être trop gourmand."#DFCOMHSC@Ligue1Conforamapic.twitter.com/aVtneHpwWD — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 13, 2019

Alors effet Kombouaré ou pas ?

Non, sans doute pas encore, on imagine mal un choc psychologique opéré en quelques heures dans la tête de tous ces joueurs. Mais "ça se prend", c'est positif, nous dit Aurel sur Twitter. Il évoque juste la nécessité de renforcer l'équipe en défense centrale : "ça va être dur de tenir quatre mois et demi avec le matos actuel" résume-t-il avec ses mots à lui.

Par contre, va vraiment falloir se renforcer en défense. Ça va être trop compliqué de tenir 4,5 mois avec le matos actuel. — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) January 13, 2019

Des mots très cash aussi, du côté de Lunatic toujours sur Twitter : "ne faites pas genre houa c'est Kombouaré, super... c'est les joueurs qu'il faut changer, Kombouaré fera rien de plus".

Je dit les choses cash ça fait genre plusieurs mois que vous pleuré à cause des résultats du DFCO alors faite pas genre houa c'est Kombouaré super ha ouais menée 1-0 pour faire après 1-1 houa quel changement incroyable ces les joueurs qui faut changer Kombouaré fera rien de plus — Lunatic (@Lunatic21000) January 13, 2019

Et alors petite indiscrétion. C'est un confrère du Bien public qui le révèle sur son compte perso. Il affirme que pendant que le DFCO jouait à domicile face à Montpellier, son ancien entraîneur Olivier Dall'Oglio était à quelques minutes de là, il assistait à la rencontre de basket, au palais des sports entre la JDA et Strasbourg.

Alors que le @DFCO_Officiel affronte actuellement @MontpellierHSC à Gaston-Gérard, son ancien entraîneur Olivier Dall'Oglio assiste au match entre la @jdadijonbasket et @sigstrasbourg au palais des Sports #Dijon#JeepElite — Aurélien Meazza (@ameazza) January 13, 2019

Le DFCO Féminin à l'arrêt

Les Dijonnaises n'ont pas eu autant de réussite ce weekend. Défaite un peu cruelle pour les filles du DFCO samedi face à Bordeaux. Les filles n'ont pas eu de grosses occasions à se mettre sous la dent, les Bordelaises non plus d'ailleurs. Mais elles ont eu le mérite de marquer en toute fin de première mi-temps. Et nos Rouges n'ont jamais pu revenir au score. "Défaite logique par rapport à ce qu'on a proposé", selon l'entraîneur des filles Yannick Chandioux.