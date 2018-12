DFCO - Au coeur des Rouges : un grand ouf de soulagement

Trois points précieux après trois mois de disette

On a aura donc attendu trois longs mois pour connaître à nouveau les frissons d'un succès en championnat de Ligue 1. Deux buts à un face à une vaillante équipe de Guingamp, qui aura craqué sur une grossière erreur de son gardien de buts dans les derniers instants du match.

Pas une partie de plaisir pour les Dijonnais.

Certes, la première mi-temps est plutôt maîtrisée de la part des Rouges, ponctuée par l'ouverture du score de Benjamin Jeannot. C'est après le retour des vestiaires que tout se complique, les Bretons sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus dangereux. Avec l'expulsion de Wesley Lautoa, ça ne rate pas : égalisation guingampaise à un gros quart d'heure de la fin. Là on se dit que ça sent la soirée pourrie, on pense déjà à la Ligue 2, au somnifère qu'on va prendre pour réussir à dormir. Jusqu'à cette frappe de notre défenseur Oussama Haddadi. Une frappe un peu anodine, mais relâchée par le gardien breton, juste derrière la ligne de but. Gaston-Gérard peut exulter, et on peut le dire enfin : on a gagné !

Le #DFCO renoue avec la victoire face à Guingamp (2-1) ... mais cela n'a pas été facile !



Le résumé du match ➡️ https://t.co/etpbhtBd8s

La réaction des coaches ➡️ https://t.co/C27XlSIB5Wpic.twitter.com/6tuQ6SKYmy — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 5, 2018

Et la manière, on s'en fout. C'est d'ailleurs ce que dit Mehdi Abeid notre milieu de terrain sur Twitter : "Pas le meilleur match, pas le plus beau du tout, mais la victoire a l’arrachée, c’est tout ce qui compte". On souscrit sans problème.

Pas le meilleur match pas le plus beau du tout ☺️☺️mais la victoire a l’arracher c’est tout ce qui compte 👍#dfco#dz#ma8https://t.co/HBsHVH94xq — Mehdi Abeid (@reelM_abeid) December 5, 2018

Bobby aux mains chaudes

Et contrairement à Guingamp, s'il y a un joueur qui a été décisif mercredi soir côté Dijon, c'est le gardien Bobby Allain. Il a longtemps tenu la barraque, rassuré ses défenseurs, retardé l'échéance de l'égalisation. Et pourtant, Bobby Allain, ce n'est pas le titulaire habituel au poste de gardien. Normalement, c'est l'Islandais Runarsson. En fait il a appris qu'il jouerait quelques heures seulement avant la rencontre, il nous raconte tout ça au micro d'Adrien Serrière.

Bobby Allain a parfaitement tenu son rôle. Copier

Rennes, c'est le prochain adversaire qui se dresse en effet sur la route du maintien pour le DFCO en championnat. Ce sera samedi à 20h. En attendant peut savourer le fait de sortir de la zone rouge, Dijon est 16e au classement ce matin. C'est vrai qu'une petite victoire supplémentaire nous permettrait de respirer encore mieux avant les fêtes de fin d'année.