DFCO - Au cœur des Rouges : un pas en avant, deux en arrière

Malgré des prestations de meilleure facture depuis le début de l'année 2019, le DFCO joue au yo-yo au classement de la Ligue 1. Et tout porte à croire que cette situation va durer - et nous inquiéter - jusqu'au mois de mai.

Sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier

On le sent, les Dijonnais vont mieux depuis le début de l'année et ce changement d'entraîneur. Ils sont plus conquérants, mieux organisés sur le terrain. Mais voilà, le championnat, c'est un combat de longue haleine : chaque semaine, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, se remettre en question. Parfois ça marche, comme face à Monaco et cette victoire (2-0), et parfois ça marche moins bien, comme face à Bordeaux (0-1), face à Angers (0-1), ou vendredi soir face à Marseille (1-2).

Danse du diable avec la zone rouge

A chaque fois, on ne démérite pas, mais au bout, il y a la défaite, comme le regrette Jordan Marié, le buteur dijonnais face à l'OM. Conséquence de ce yo-yo dans les résultats, Dijon se retrouve encore avec le feu aux fesses au classement ce matin. Bref, c'est le lot de ces saisons galère en Ligue 1 : c'est dur au début, et ça restera très dur jusqu'à la fin.

Ce match face à l'OM, il confirme tout ce qu'on vient de dire : le DFCO a su se montrer dangereux, et c'est vrai qu'avec plus d'efficacité, eh bien on aurait pu espérer au moins un match nul. D'autant que c'est bien Dijon qui avait ouvert le score, avant de sombrer en deuxième mi-temps.

Le rêve des jeunes devenu réalité du club d'Is-Selongey

Une rencontre qui restera gravée dans la mémoire de quelques petits côte-d'oriens. Des pensionnaires du club d'Is-Selongey, invités à chausser les crampons pour entrer sur la pelouse de Gaston-Gérard au côté des joueurs professionnels. Un moment inoubliable en effet pour Aaron et Estaban, 7 ans, et pas peu fiers de leur expérience.

Aaron et Esteba qui auront sans doute très vite oublié le score de la soirée, et ses conséquences au classement : Dijon est donc 17e, avec Monaco juste derrière à un petit point. La zone rouge se rapproche à nouveau, alors qu'on s'en était éloignés il y a deux semaines. Bref, on le redit, cette saison est un éternel recommencement.