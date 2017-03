DFCO - Au cœur des Rouges : un petit café, Oussama Haddadi ?

Le néo-dijonnais revient sur ses premiers pas dans la cité des Ducs, où sa popularité est pour l'heure bien plus modeste que dans son ancien club, le Club Africain de Tunis.

Anniversaire

Au cœur des Rouges souhaite d'abord un très joyeux anniversaire à Frédéric Sammaritano ce jeudi. Le milieu de terrain du DFCO fête ses 31 printemps, il est l'auteur de 3 buts et deux passes décisives cette saison et l'un des tout meilleurs dijonnais. Merci et bon anniversaire !

Diony meilleur attaquant-dribbleur de Ligue 1

Sinon ça vaut ce que ça vaut mais il se semble que nous avons au DFCO le meilleur dribbleur du championnat en attaque. Loïs Diony en est à 47 dribbles réussis en match cette saison, ce qui le place dans l'équipe type des meilleurs dribbleurs du championnat à son poste. Equipe dévoilée par le compte Twitter du Stade aux Stats.

Diony partira à la fin de la saison (selon les supporters dijonnais)

Loïs Diony dont certains supporters prédisent qu'il sera le transfert le plus important de l'histoire du DFCO. Avec ses huit buts et siwx passes décisives, l'avant-centre dijonnais attire les convoitises, ce n'est un secret pour personne. Et à vrai dire les fans dijonnais se font assez peu d'illusions, sans doute à raison, quant à son avenir au DFCO après cette saison 2016/2017. Les propositions vont pleuvoir, la question c'est de savoir pour quelle destination et à quel prix. Réponse dans quelques semaines.

Oussama Haddadi incognito

Ce jeudi on donne la parole à l'une des nouvelles recrues du mercato d'hiver. Le latéral tunisien Oussama Haddadi devenu rapidement titulaire sur le flan gauche de la défense dijonnaise, il nous parle de son ancien club, son club de toujours, le Club Africain, véritable monument du foot tunisien, dans lequel il était l'une des stars. Impossible pour lui là-bas de sortir boire un café en ville. Du coup c'est plus facile à Dijon.

Oussama Haddadi sur son adaptation à la vie dijonnaise

Le DFCO TOur, c'est fini pour 2016/2017

Les joueurs et le staff du DFCO étaient à Langres en Haute-Saône hier pour leur dernière sortie des Poussots, à la rencontre des jeunes footballeurs de la région. Un joli moment salué par le président Olivier Delcourt. Place désormais à la concentration pour les huit derniers matches de la saison.

