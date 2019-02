DFCO - Au cœur des Rouges : un pied en Ligue 2 ?

Vous le sentez, vous aussi, ce parfum de Ligue 2 à Dijon ? Il faut dire qu'à ce rythme-là, le DFCO y sera, en Ligue 2, la saison prochaine. Après une quatrième défaite de rang ce weekend face à Saint-Etienne (0-1), nous voici en position d'avant-dernier au classement de la Ligue 1.

Dix-neuvième avec vingt petits points, juste devant Guingamp (18 points), et désormais à quatre points d'Amiens (24 points), le premier club non relégable. C'est simple, tous nos adversaires dans la course au maintien ont gagné ou fait match nul ce weekend.

Kombouaré ne fait pas mieux que Dall'Oglio

On espérait un effet "Kombouaré", pour l'instant rien à l'horizon. Le bilan d'Antoine Kombouaré à la tête de l'équipe n'est pas plus fameux que celui d'Olivier Dall'Oglio, cinq défaites, un match nul, et une victoire. Certains supporters ont fait les comptes, on est à quatre points pris en 2019 sur vingt-et-un possibles, et ce n'est pas le rythme de croisière d'une équipe capable de sauver ses fesses.

Bilan d'Olivier Dall'Oglio cette saison en L1 : 18 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 10 défaites, soit 0,89 pts / match



Bilan d'Antoine Kombouaré en L1 depuis son arrivée : 7 matchs, 1 victoire, 1 nul, 5 défaites, soit 0,57 pts / match



On a vraiment eu raison de changer #DFCO — Enguerrand Artaz @Gus21 (@EArtaz_GusXXI) February 22, 2019

"On a vraiment eu raison de changer d'entraîneur", ironise un fan dijonnais Sur Twitter.

Diony, retour gagnant

Moins ironique, l'attaquant de Saint-Etienne et ancien pensionnaire du DFCO Loïs Diony est sans doute déçu d'avoir enfoncé son ex-club, mais ravi de la victoire des Verts.

On commet beaucoup trop d'erreurs

De son côté, Antoine Kombouaré commence à s'agacer des erreurs défensives de ses joueurs. L'unique but stéphanois est venu d'un corner, et surtout d'un gros oubli dans la défense des rouges. Un oubli fatal, encore un, "qui nous coûte au moins un point", réagit le coach qui se désole de l'incapacité de son équipe "à faire mal, à faire la différence" offensivement. "On a ce classement car on commet beaucoup trop d'erreurs", conclut-il.

Antoine #Kombouaré après #DFCOASSE : "Le but encaissé est inadmissible [...] il y a un oubli terrible et ça nous coûte au moins un point. C'est rageant ! On a ce classement car on commet beaucoup trop d'erreurs."



La réaction complète ➡️ https://t.co/KlPBv80J8epic.twitter.com/2Ot3CEGykN — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 22, 2019

De gros matches en perspective

Et le calendrier ne va pas nous aider ! Parce que la prochaine sortie dijonnaise, ce sera ce mardi soir face au PSG, en quart de finale de la coupe de France. Tout est possible évidemment, mais ce sera de toutes façons un match compliqué. Et puis dimanche retour de la Ligue 1, le DFCO va se déplacer sur la pelouse de Lille, actuel deuxième du championnat. Pas de quoi se relancer et se redonner de la confiance.