DFCO - Au cœur des Rouges : un pilou-pilou peut en cacher un autre

Les garçons du DFCO avaient adopté ce cri le joie des rugbymen du FC Toulon la saison dernière. Il semble que les filles veuillent en faire autant !

Souvenez-vous, on vous avait diffusé la vidéo ci-dessous, c'était juste après la victoire du DFCO face à Montpellier deux buts à un, le 26 août dernier. La joie de nos Dijonnais enregistrée dans le vestiaire, avec Baptiste Reynet à la baguette du pilou-pilou dijonnais.

Vous aurez noté l'envie, l'engagement, la ferveur de nos petits Rouges. egardez et écoutez maintenant ce pilou-pilou version DFCO féminin, après la victoire des filles à Nîmes trois buts à deux le weekend dernier.

Avec toutes les victoires qui s'annoncent en #D2F va falloir taffer ce pilou pilou dijonnais !! 🙈 pic.twitter.com/mHGCY3hAGa — Zone DFCO (@ZoneDFCO) September 12, 2017

Un pilou-pilou chuchoté, presque désolé d'être là. Commentaire du compte Twitter Zone DFCO : "avec toutes les victoires qui s'annoncent en #D2F va falloir taffer ce pilou pilou dijonnais !"

Le DFCO, pas au point niveau marketing ?

Tout part d'une communication du club, qui annonce la vente d'une écharpe collector en vente à la boutique à l'occasion du match face à Saint-Etienne ce samedi. Et quelques twittos de constater que le DFCO a encore pas mal de progrès à faire niveau marketing. Ils regrettent par exemple que Dijon soit le "seul club de Ligue 1 sans boutique en ligne ouverte et fonctionnelle. On est le 12 septembre quand même", fait valoir Aurel. Et "d'ailleurs le site internet aurait bien besoin d'une refonte complète", poursuit Gus21.. Conclusion de cette discussion à trois sur les réseaux sociaux : le DFCO n'a pas encore l'image d'un vrai club de l'élite. Mais nous, on est sûrs que ce n'est qu'une question de temps !

Papy, heureux de rejouer, tout simplement

Bon, ce qui intéresse Papy Dijlobodji le nouveau défenseur du DFCO pour le moment, c'est de retrouver la Ligue 1, le haut niveau, le bonheur de transpirer sur le terrain, après une douloureuse expérience anglaise à Sunderland. Il se souvient de ces années nantaises notamment, au micro de Thomas Nougaillon.

Papy Djilobodji, une longue histoire avec la Ligue 1 Copier

On termine avec une petite anecdote sans intérêt ?

Elle nous vient de Valentin sur Twitter. Il nous annonce qu'il a croisé un joueur du DFCO dans le bus, alors qu'il croyait qu'ils avaient tous des voitures de dingues pour se déplacer. Et il est "PTDR", comprenez "pété de rire". Valentin qui s'est peut-être aperçu que le joueur en question respirait de l'oxygène aussi, comme tous les humains. Bref, la magie des transports ! Allez Valentin, on te taquine gentiment. LOL.