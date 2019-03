DFCO - Au cœur des Rouges : un point laborieux, mais précieux

C'est la première non-défaite du DFCO depuis un bon moment en Ligue 1. On n'a pas perdu.

Il faut dire qu'on est contraints de se contenter de peu, même d'un famélique point du match nul, comme celui (1-1) arraché à domicile samedi soir face au stade de Reims.

On dit bien "arraché à domicile", parce que ceux qui ont fait la loi au stade Gaston-Gérard, ce sont bien les Rémois. Bien aidés disons-le franchement par une décision arbitrale très sévère, ce carton rouge distribué dès la quatrième minute de jeu à notre défenseur Sénou Coulibaly.

#DFCO - @StadeDeReims (1-1) : le point de l'espoir



Le résumé du match #DFCOSDR



Réduits à 10 d'entrée, les Dijonnais ont su s'arracher pour conserver le point du match nul (1-1) devant des Rémois en manque de réalisme.

Tout un match en infériorité numérique, au départ ça sentait la déculottée pour les Dijonnais qui ont d'ailleurs rapidement pris un but en première période. Mais un but sur penalty de Naïm Sliti a permis à ses coéquipiers de revenir, et de trouver les ressources pour tenir jusqu'au bout.

Courageux, à défaut d'être bons dans le jeu

On retiendra donc le courage de l'équipe dans cette rencontre, pour ne pas sombrer, pour éviter de trop douter. Et à défaut d'avoir fait des choses bien dans le jeu, au moins le DFCO a-t-il défendu en bloc, avec solidarité. "Les joueurs ont mouillé le maillot", comme on dit dans le jargon, et ça c'est positif. Même l'entraîneur Rémois David Guion saluait cet état d'esprit dijonnais à la sortie du match.

Bon est-ce que ce match sera un tournant pour la fin de saison dijonnaise ? Ecoutez on fera les comptes en fin de saison, mais oui c'est vrai, ce petit point pourrait nous permettre de nous en sortir. Dans l'immédiat il nous permet surtout de revenir à la 18e place de la Ligue 1, c'est-à-dire cette place de barragiste. Quoi qu'il en soit le prochain match à Guingamp sera d'une importance capitale le weekend prochain. Une défaite serait catastrophique.

il serait peut etre temps qu'il arrive ce tournant parce que là on est a 6pts du premier non relegable. ca va finir par etre trop tard. Ce soir ils se sont battus c'est clair mais mon dieu que c'etait mauvais encore une fois. comment Etre content d'un pauvre point pris a domicile — CaramelAndalou (@CaramelAndalou) March 9, 2019

Courte respiration avant... le PSG

Ce mardi soir le DFCO reçoit le Paris Saint Germain, pour ce match de la 18e journée reporté en décembre dernier. C'est à 19h, on peut tout imaginer, tout espérer, mais même face à des parisiens humiliés en ligue des champions la semaine dernière, ce sera compliqué d'espérer quoi que ce soit, surtout avec la qualité de jeu affichée ces derniers temps.