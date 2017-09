DFCO - Au cœur des Rouges : un recrutement très satisfaisant

Le président dijonnais Olivier Delcourt et son entraîneur Olivier Dall'Oglio ont affiché leur joie ce lundi lors d'une conférence de presse organisée aux Poussots.

Les deux hommes ont affiché leur satisfaction, en particulier le coach, qui parle d'un bon mercato estival. On ne cherchait pas dit-il à se renforcer en terme de quantité, mais à trouver des profils ciblés. Et il estime que la mission est pleinement remplie.

Retrouvez en vidéo la présentation devant la presse de #Xeka

➡️ https://t.co/G7K7vqqtRPpic.twitter.com/H19S0ZVGrx — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 4, 2017

Xeka, dans les derniers instants du mercato

Olivier Delcourt en a dit davantage aussi sur l'arrivée des deux dernières recrues. Papy Djilobodji et Xeka. Ce sont deux joueurs que le DFCO pistait depuis un moment via Sébastien Larcier, le responsable du recrutement. C'est donc une grande joie de les avoir attirés dans nos filets, peut-être davantage encore concernant le jeune Portugais puisque le club de Lille avait dit clairement non dans un premier temps pour le prêter, avant de rappeler Dijon le dernier jour du mercato, à 19h, pour finalement dire oui.

Et les supporters, ils en pensent quoi ?

"C'est ce qu'on appelle un mercato réussi", commente le compte officiel DFCO Passion, qui ajoute à raison que Dijon a su garder des joueurs très courtisés comme Baptiste Reynet et Mehdi Abeid. Idem pour Livio, lui s'est amusé sur Twitter à comparer les joueurs partis et leurs nouveaux remplaçants. Pour lui c'est simple, le DFCO est gagnant sur toute la ligne.

On est d'accord, c'est ce qu'on appelle un mercato réussi! J'ajouterais même qu'on a su garder des joueurs courtisés comme Reynet et Abeid! — DFCOpassion (@DFCO_Passion) September 1, 2017

Des ventes de maillots en hausse ?

C'est en tout cas l'espoir que caresse le club, et en particulier Nicolas Scamtamburlo, le responsable de la nouvelle boutique billetterie à Gaston-Gérard.

Nicolas Scamtamburlo sur la vente des maillots du DFCO Copier

En attendant il va falloir le mouiller, le maillot, cette semaine à l'entraînement pour être prêts à affronter Caen samedi. Les joueurs ont deux séances de prévu pour ce mardi aux Poussots, à 10h et 16h30 si vous voulez aller voir toutes ces nouvelles recrues.