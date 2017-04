DFCO - Au cœur des Rouges : un sacré mal de tête

Qu'on se le dise, la défaite à domicile face à Bastia fait mal. Cette rencontre avait tout de ce moment capital à ne pas rater. Or, quand les autres prétendants au maintien ont répondu présent, les Dijonnais ont perdu beaucoup.

Dindon de la farce

Sale weekend pour le DFCO, grand perdant de la 32e journée suite à sa défaite à domicile (1-2) face à Bastia. Les Corses en profitent pour se sortir de la zone de relégation, et pour y mettre les Dijonnais à leur place. C'est bien simple, samedi tout le monde a gagné parmi les cancres de la Ligue 1 : Lorient de manière éclatante à Lyon (4-1), Nancy face à Rennes (3-0), Montpellier à Caen (2-0). Le dindon de la farce, c'est donc le DFCO.

Méthode Coué

Du coup chez les supporters, on est entré en mode auto-persuasion pour la fin de saison. "ON NE DESCENDRA PAS" commente ElBonino sur Twitter. "Ce serait injuste de redescendre", poursuit Tony. Quelques mots à chaque fois, qui tiennent de la méthode coué tant le ciel dijonnais s'est assombri ces dernières heures.

Ne pas lâcher l'affaire

"Ce résultat fait mal, mais que vous le croyiez ou non, on ne lâchera rien. Le DFCO doit rester en L1 et nous, on veut encore y jouer", voilà les mots du gardien de but dijonnais Baptiste Reynet sur Twitter. Qu'il ne s'inquiète pas, Baptiste, évidemment qu'on sera derrière eux jusqu'à la fin !

Pas question de se laisser abattre non plus du côté d'Olivier Dall'Oglio le coach dijonnais. Il l'avait dit avant le match face à Bastia, c'était un match important mais pas le tournant de la saison. Du coup, il garde encore de l'espoir le coach.

Et notons que les Dijonnais devront faire sans Kwon Chang-Hoon pendant deux semaines. Victime dune contracture, le sud-coréen ne sera pas du déplacement à Monaco.