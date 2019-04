DFCO - Au cœur des Rouges : un weekend bien compliqué pour les footballeurs dijonnais

Dijon, France

Des statistiques défavorables pour le DFCO

Compliqué, le mot est presque faible pour les footballeurs Dijonnais, quand on sait qu'étant derniers du classement, les rouges n'ont plus le choix. Chaque match doit se solder par une victoire pour assurer le maintien. Mais pour cette 31e journée de Ligue 1 , cela relève presque du miracle. Dijon se déplace à Lyon. L'OL qui n'a plus que le championnat pour briller, puisque l'équipe a été éliminée par Rennes cette semaine en Coupe de France. Lyon est aussi pour mémoire, troisième.

Résultats des sept derniers matchs entre Dijon et Lyon : Une victoire pour Dijon - Un résultat nul - 5 victoires pour Olympique Lyonnais

Objectif : nul

Une victoire ce samedi à Lyon, on peut quasiment l'oublier tout de suite. L'objectif de l'entraîneur Antoine Kombouaré, c'est donc de ramener au moins un point de ce déplacement, ce qui parait un peu plus réalisable. C'est en tout cas ce qui s'est dit ce jeudi en conférence de presse.

Les tensions avec les supporters

Le coach des rouges n'est pas en odeur de sainteté en ce moment du coté des supporters des rouges. Il y en a même qui l'ont invectivé et qui ont tapé les vitres de sa voiture après la défaite dimanche dernier face à Nice à Gaston Gérard. Comment vit il tout ça ? Voici sa réponse.

Antoine Kombouaré Copier

Antoine Kombouaré © Maxppp - Remi CHEVROT

Des événements qui ont aussi fait réagir le défenseur Cédric Yambéré.

le défenseur Cédric Yambéré Copier

Le défenseur Cédric Yambéré © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

OL / DFCO, c'est ce samedi 06 avril à 17H à Décines près de Lyon.On souhaite aux rouges de faire comme la joueuse du DFCO, Elise Bussaglia qui a joué 83 minutes hier soir avec les bleues. L'équipe de France féminine a battu le Japon, 3 buts à 1.