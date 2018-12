DFCO - Au cœur des Rouges : une grosse semaine en perspective

Avant de profiter de quelques jours de repos avec la trêve de Noël, une grosse semaine attend les footballeurs dijonnais avec au programme les 8e de finale de la coupe de la Ligue et la 19e journée du championnat de ligue 1.

Deux beaux matchs pointent le bout de leur nez

Le premier gros rendez-vous de cette semaine, c'est dès mercredi à 21H en Coupe de la Ligue. Le DFCO va devoir tenter d'obtenir son billet pour les quarts de finale. Pour cela, il va falloir battre les Girondins de Bordeaux au stade Gaston Gérard. Il y a deux entraînements prévus avant cette rencontre. Le premier ce lundi après-midi à 15H30 aux poussots. Et le deuxième, ce mardi matin à 10H. Dans la foulée, les footballeurs Dijonnais vont se préparer pour leur déplacement dans un haut lieu du foot français, le stade Geoffroy Guichard. Ce sera samedi pour le compte de la 19e journée de ligue 1 face à Saint Etienne. Les Rouges y retrouveront d'ailleurs, l'ex dijonnais, Lois Diony. Ensuite dimanche, et c'est écrit sur le planning, le programme, ce sera "vacances" !

Grand chamboule tout à tous les étages !

Les planning ont décidément été bien bousculés ces derniers jours, et pas seulement en ligue 1, car outre la venue du PSG annulée au dernier moment et contre l'avis d'ailleurs des parisiens qui avaient demandé que le match puisse se jouer ce dimanche 16 décembre, la coupe Gambardella a elle aussi été contrariée ce week-end. Cette fois, à cause d'un terrain enneigé. Le match qui devait opposer le DFCO au FC Kronenbourg à Strasbourg a lui aussi été reporté à une date ultérieure. Tout ça sera précisé dans un proche avenir.

Quel avenir pour de l'attaquant Benjamin Jeannot ?

