DFCO - Au Cœur des Rouges : Une première recrue estivale

Le mercato estival bat son plein sur la planète football et le DFCO dégaine en annonçant l'arrivée d'une première recrue. Un jeune milieu de terrain de 19 ans.

Nouvelle recrue

C'est officiel puisque c'est le club dijonnais qui l'annonce sur son site internet. Il s'appelle Eden Massouema, un jeune milieu de terrain âgé de 19 ans. C'est la première recrue dijonnaise de l’intersaison. Il arrive du Paris FC, un club de National où il a joué 25 matchs. Et le club voit en lui un potentiel énorme qu'il entend développer. « Eden est un joueur « box to box » possédant de la qualité technique et une bonne vision du jeu". C'est ce que dit Loïc Chalier de la cellule recrutement du DFCO. Eden Massouema a paraphé un contrat avec le DFCO jusqu’en juin 2021.

Des nouvelles rassurantes d'Oussama HaddadiL

Le club précise sur tweeter qu'il ne faut pas s'inquiéter. "Il sera bel et bien présent à la reprise, il s'est même entraîné hier avec ses anciens coéquipiers." C'est un tweet en réponse à clubiste Paris qui écrit : ""Toujours égal à lui même! Connaissant sa hargne, Haddadi est prêt à disputer la finale de la Coupe deTunisie avec le Club Africain"

Ne vous inquiétez pas il sera bel et bien présent à la reprise 😉 il s'est même entraîné aujourd'hui avec ses anciens coéquipiers 💪 #TeamCA pic.twitter.com/mKPa1aKX4q — #TeamCA Officiel (@TeamCA_Officiel) June 12, 2017

Pour la deuxième année consécutive, le DFCO avait convié ses partenaires à l’Urban Soccer de Saint-Apollinaire. Ca se passait vendredi dernier. 38 équipes se sont affrontées dans un esprit convivial et en jetant un œil sur le résultat de l’équipe de France face à la Suède. (qui s'est soldée par la défaite des bleus 2 buts à 1). C’est l’équipe du DFCO, composée de salariés du club, qui l’a emporté sur le score de 3 buts à 2.