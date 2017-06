DFCO - Au Cœur des Rouges : une transformation, des hommages et des souvenirs

Au Cœur des Rouges, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du DFCO, revient ce mardi 6 juin sur une métamorphose virtuelle, des hommages réels et sur un bel anniversaire à venir !

© Radio France -

Quelle métamorphose pour Lois Diony. En particulier dans la présentation du joueur du DFCO sur les jeux FIFA 16 et FIFA 17. "L'évolution est tout simplement incroyable l" C'est le Dijon Show qui l'a remarqué et qui le montre sur twitter.

Le Dijon Show, alias Thomas jobard, qui s'interroge également avec un peu d'anticipation : "Aura-t-on droit à un MAILLOT spécial pour les 20 ans du DFCO, la saison prochaine ?" . Le Dijon Show ne comprend d'ailleurs pas pourquoi personne ne parle de ce bel anniversaire à venir, notamment pour booster la campagne d'abonnement qui commence.

© Radio France -

On a appris ce lundi 5 juin, la disparition de Cheik Tioté. L'international ivoirien est décédé à l'age de 30 ans, après un malaise survenu lors d'un entraînement avec son club en Chine. Sa disparition est saluée par beaucoup d'hommages de la part de joueur, notamment celui de Moussa Sissoko.

Today I lose a big brother, a friend, a confidant. Thank you for all these years of kindness and fraternity. #Love #RIP pic.twitter.com/xhr5R8Ui9z

Des hommages sont aussi rendus par deux joueurs du DFCO. Fred Sammaritano qui tweete "Quelle nouvelle abominable!" et qui présente ses condoléances à ses amis et à sa famille.

Medhi Abeid a également réagit dans un message écrit en anglais.

Cheickyyyyy 😱😱😱😭😭😭😭 We will all miss you !still can't believe it 😭😭NUFC family have Lost a BIG… https://t.co/4GtOQ4yfGR