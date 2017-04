DFCO - Au cœur des Rouges : une victoire et des espoirs

On a manqué d'oxygène samedi à Gaston-Gérard. Après une première mi-temps tonitruante (3-0), les Dijonnais ont laissé Angers revenir dans la partie, et leur faire peur jusqu'à la fin du temps réglementaire. Finalement, le DFCO gagne et se relance dans la course au maintien en Ligue 1.

Dijon respire...

On respire parce que le DFCO, au terme d'un match très crispant, s'est imposé face au SCO d'Angers samedi soir, et qu'à la faveur des autres résultats de cette 34e journée, eh bien nos Dijonnais sortent de la zone de relégation pour s'installer à la place de barragiste, ce n'est pas terrible mais c'est bien mieux.

Un match crispant, il fallait avoir l'estomac bien accroché pour les supporters. Même si les problèmes gastriques peuvent aussi venir de la buvette du stade Gaston-Gérard.

Y fait mal au bide le kebab du dfco — L (@leocalhx) April 23, 2017

Loïs Diony en mode guerrier

Auteur d'un doublé ce weekend, l'attaquant du DFCO a apporté la meilleure réponse possible aux doutes émis par certains supporters dijonnais ces dernières semaines. Il avait en effet essuyé quelques sifflets à Gaston Gérard lors de la défaite face à Bastia. "Je suis un guerrier", a-t-il confié à nos confrères de Canal Plus.

On compte sur lui pour ce dimanche face à Bordeaux, et les fans aussi sur Twitter. A l'image d'El Bonino, qui lui rend hommage : "tu as fait taire de la plus grande des manières les quelques footix qui t'avaient sifflé."

Tu as fait taire de la plus grande des manières les quelques footix qui t'avaient sifflé contre Bastia💪🏼🔴⚫️ @LoisDiony9 @DFCO_Officiel — L.BXII (@ElBonino9) April 23, 2017

Bordeaux : objectif Europe à Gaston-Gérard

En attendant cette rencontre justement, Bordeaux a déjà prévu sa semaine. Sur le compte Twitter du club, on peut s'apercevoir que les Girondins s'entraîneront deux fois à huis clos, mercredi et samedi.

Le programme pour bien préparer le déplacement à @DFCO_Officiel dimanche prochain pic.twitter.com/Kp0NPbL1HQ — FCGirondins Bordeaux (@girondins) April 23, 2017

Un signe de la détermination bordelaise avant son déplacement à Dijon. L'enjeu est au moins aussi important pour eux puisqu'ils jouent une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Plus d'erreur possible

Alors Dijon respire mieux, on l'a dit, mais à quatre journées de la fin de saison, l'erreur n'est plus permise. Et ça, l'entraîneur du DFCO Olivier Dall'Oglio en est bien conscient, comme il le confie à Faustine Mauerhan.

Olivier Dall'Oglio sur la suite et la fin de la saison du DFCO

Les filles en embuscade

On termine avec un résultat très positif pour les filles du DFCO. Victoire précieuse 2 buts à 1 ce dimanche face à Toulouse, qui leur permet de retrouver la deuxième place de la Division 2 et pourquoi pas de croire à nouveau à la montée, puisque le leader Val d'Orge s'est à nouveau incliné sur la pelouse d'Aurillac. Quatre points séparent désormais les deux équipes.