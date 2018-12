DFCO - Au coeur des Rouges : vers un report du match à Rennes ?

Rennes - DFCO maintenu... pour l'instant

Pour tout vous dire, rien ne garantit que nos Dijonnais fassent le déplacement à Rennes ce weekend. Un peu partout en France, les préfectures ont demandé le report des matches pour éviter des débordements dans et aux abords des stades.

Résultat, plus de la moitié des rencontres sont annulées. PSG-Montpellier n'aura pas lieu, Toulouse-Lyon non plus, ça on le savait depuis quelques jours déjà. Et puis dans la journée de jeudi, les annonces se sont succédé, pas de match entre Monaco et Nice, entre Saint-Etienne et Marseille, ni entre Angers et Bordeaux et Nîmes et Nantes.

Vous aurez fait le compte, seuls quatre matches sont maintenus à l'heure qu'il est, dont ce Rennes - DFCO prévu demain soir à 20h.

Le retour du pilou-pilou dans le vestiaire dijonnais !

En attendant de voir comment ça évolue, on peut savourer encore un peu la joie du vestiaire dijonnais mercredi soir, après la victoire à l'arrachée contre Guingamp.. ça faisait 3 mois que les joueurs n'avaient pas pu exprimer quelque chose de positif à la fin d'un match .. mesdames et messieurs c'est le retour du .. pilou-pilou ! Avec Fred Sammaritano à la baguette, depuis que Baptiste Reynet n'est plus là pour le faire !

Une victoire qui va sans doute réconcilier le public dijonnais avec son équipe

La frustration elle était forcément des deux côtés. Côté supporters, elle s'exprimait parfois avec des sifflets, des huées. C'était d'ailleurs encore le cas mercredi à Gaston-Gérard, ce qui eu le don d'agacer Olivier Dall'Oglio. On l'a vu faire des grands gestes en direction des tribunes, ces sifflets ça l'agace au plus haut point.

Une internationale au DFCO Féminin ?

Et puis c'est à prendre avec des pincettes, mais le DFCO féminin pourrait accueillir un renfort de poids durant le mercato d'hiver. En la personne d'Elise Bussaglia, milieu de terrain de 33 ans. Elle serait en partance du FC Barcelone pour rejoindre notre Côte-d'Or. Si ça se confirmait, ce serait un gros coup. C'est quand même l'un des plus gros palmarès du foot féminin français. Passée par Lyon, par Paris, elle en est à 179 matches en équipe de France.