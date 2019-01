DFCO - Au cœur des Rouges : vers un report du match face à Bordeaux ?

L'actu du jour pour nos petits rouges, c'est le nouvel effet kiss kool du mouvement des gilets Jaunes. On en a l'habitude désormais, chaque weekend de match, les mairies demandent régulièrement aux préfectures de reporter, voire carrément d'annuler les rencontres de Ligue 1, par précaution.

❗ D'après nos dernières informations, le match de ce week-end #FCGBDFCO a de fortes chances d'être décalé à dimanche. Les billets restent valables. Vous ne les avez pas encore pris ? C'est ici ➡ https://t.co/dmx2RVxb3qpic.twitter.com/B0hlv04IK7 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 15, 2019

La prochaine ne fera pas exception puisque d'après le site officiel des Girondins de Bordeaux, le match face au DFCO prévu samedi soir (20h) devrait être décalé à dimanche, comme le weekend dernier à Dijon pour le match face à Montpellier.

📽️ Nouvelle semaine de travail pour le @DFCO_Officiel 💪🔴⚫️



Focus sur le déplacement à @girondins samedi 👋#FCGBDFCOpic.twitter.com/p1WbJNYd6S — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 15, 2019

Bordeaux qui abordera en tout cas la rencontre avec le sourire, puisque les Girondins sont allés s'imposer deux buts à un ce mardi soir sur la pelouse d'Amiens. Il s'agissait d'un match en retard de la 17e journée, déjà reporté en raison de la mobilisation des gilets jaunes.

Le DFCO 19e de la Ligue 1 ce mercredi soir ?

Dijon pourrait bien perdre une place ce mercredi soir au classement de la Ligue 1. Plusieurs matches en retard de la 17e journée ont lieu, parmi lesquels Monaco-Nice. Or en cas de victoire, les Monégasques passeraient devant le DFCO. Les autres rencontres opposeront Nîmes à Nantes, Toulouse à Lyon, et Saint-Etienne à Marseille.

Nayef Aguerd, le défenseur fan des attaquants

Lui, il est en rouge depuis le début de la saison, et on peut dire qu'il fait partie des satisfactions du recrutement dijonnais l'été dernier. On ne sait pas trop si Nayef Aguerd, l'international marocain, fera partie des plans du nouvel entraîneur Antoine Kombouaré, en tout cas c'est vrai qu'il a rarement déçu en défense. Tiens d'ailleurs en tant que défenseur, on imagine que ses idoles sont aussi des défenseurs... non ?

Copier

Les Bleues en route vers le Mondial

Les filles de l'équipe de France sont à Clairefontaine ça y est, elles sont retrouvées avant d'affronter LA meilleure équipe du monde en match amical samedi, les Etats-Unis, championnes du monde en titre. C'est loin d'être anodin, d'abord parce que dans les rangs de l'Equipe de France figurent deux Dijonnaises, Elise Bussaglia et Kenza Dali, et puis pour l'équipe, c'est important, parce que la France organise le Mondial 2019 dans moins de six mois et qu'elle se verrait bien tout en haut de l'affiche à la fin de la compétition. Donc samedi ce sera un bon moyen de savoir où elles en sont par rapport aux meilleures.