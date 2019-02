DFCO - Au cœur des Rouges : Verts de rage ?

Esprit de revanche ?

Un adversaire qui nous a souri il y a quelques semaines en coupe de France, souvenez-vous de ce seizième de finale de folie, de cette victoire digne d'un score de tennis (6-3) pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui avaient alors totalement lâché les chevaux pour aller étriller les Stéphanois sur leur propre terrain.

@ASSEofficiel - #DFCO (3-6) : une QUALIF' de FOLIE !



Emmené par Naïm #Sliti en (3 buts, 3 passes décisives), le @DFCO_Officiel obtient sa qualification pour les 8es de finale de la @coupedefrance ! ÉNORME !



Le résumé de #ASSEDFCO

Autre époque, autre contexte

Dans le Forez, la fierté est forcément un peu piquée avant de venir défier les Rouges.

@TimotheeKolo : "La défaite en @coupedefrance nous a fait mal. Il n'y a pas de sentiment de revanche mais on a une fierté. On va à Dijon pour prendre 3 points très importants dans la course à l'Europe. On s'attend malgré tout à un match compliqué."

Cela dit, le contexte du match de demain sera totalement différent. On n'est plus dans une parenthèse enchantée en coupe de France, on est dans le championnat, avec cette dure réalité pour les Dijonnais : il faut prendre des points à domicile pour se maintenir dans l'élite la saison prochaine, et maintenir dans un premier temps nos adversaires à bonne distance.

"Pas question de se plaindre des blessures et des suspensions"



Retrouvez les meilleurs moment de la conférence de presse



Retrouvez les meilleurs moment de la conférence de presse

Quant à Saint-Etienne, eh bien le club regarde vers le haut du classement, l'objectif répété hier en conférence de presse, c'est de finir parmi les cinq premiers du championnat, et pour cela, il faut savoir gagner à l'extérieur. Les Verts sont sur une série très moyenne, avec trois défaites sur les cinq derniers matches, donc soyons prévenus, ils viennent à Dijon pour gagner, eux, aussi, et rien d'autre.

#Gasset : "Il faut se servir de #DFCOASSE pour repartir de l'avant. Le classement est très serré. Un résultat positif vendredi nous permettrait de rester dans partie haute. On connait les forces du @DFCO_Officiel mais aujourd'hui, on se concentre d'abord sur notre équipe."

On manque d'orgueil, on manque de personnalité

Et à Dijon, on aborde comment cette rencontre ? Eh bien avec un état d'esprit aussi conquérant que possible, en essayant de mettre de côté toutes les petites infos négatives des dernières semaines. Ces trois défaites d'affilée, ces occasions manquées, cette frustration de ne pas y arriver. Bref, on essaie de faire de la place à la confiance, comme le souligne Antoine Kombouaré.

Alors bonne nouvelle quand même pour le DFCO. Saint-Etienne vient à Dijon sans plusieurs de ses cadres. Romain Hamouma est blessé, Mathieu Debuchy aussi, en revanche on devrait voir une vieille connaissance, l'ancien attaquant du DFCO Loïs Diony, sur le terrain.

#Gasset : "@ValentinVada, @MatDebuchy, @YSalibur et Romain #Hamouma sont blessés. Ils ne seront pas du déplacement à Dijon. Il va falloir trouver des solutions, les jeunes peuvent être une option."

Haddadi attendra

Côté dijonnais en revanche, il faudra faire sans notre défenseur tunisien Oussama Haddadi, il purgera un match ferme vendredi soir après son expulsion à Nîmes vendredi dernier.