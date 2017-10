DFCO - Au coeur des Rouges : victoire importante à Metz, deux matches à venir cette semaine

Après deux nuls et deux défaites assez cruelles, il fallait absolument gagner ce match à Metz samedi soir, et le DFCO l'a fait : deux buts à un, de bon augure pour les deux rencontres à venir à Gaston-Gérard mercredi en coupe de la Ligue et samedi en championnat.

Il en a donc fallu du courage à Metz - face à une équipe que l'on savait en difficulté, proche de la crise, avec un entraîneur en grand danger en cas de défaite - Philippe HInschberger a d'ailleurs été limogé ce dimanche. Des buts de Cédric Varrault et de Naïm Sliti ont permis aux Dijonnais de l'emporter deux buts à un, et de revenir avec les trois points de la victoire, la deuxième seulement depuis le début de la saison.

Au passage, chapeau bas pour le capitaine dijonnais, l'ancien Cédric Varrault, 37 ans et buteur pour son 300e match en Ligue 1. Sur Twitter, Ronsset loue son "exemplarité, son esprit de club. j'ai toujours en tête", dit-il, "ses larmes lors du match de la descente à rennes en 2012, pendant que d'autres cherchaient déjà un club."

Exemplarité.. .esprit club..jai toujours en tête ses larmes lors du match de la descente à rennes en 2012..pendant que d'autres cherchaient déjà un club... — ronsset (@ronsset) October 22, 2017

18e au classement de la Ligue 1

A égalité de points avec Strasbourg, Amiens et Rennes. On n'est pas encore sortis d'affaire, c'est certain, mais les supporters peuvent souffler un peu. Une centaine d'entre eux avaient fait le déplacement en Moselle ce weekend, et à la sortie du stade, ils étaient ravis évidemment.

"L'important, c'est les trois points". La réaction des fans du DFCO après la victoire à Metz Copier

Rennes et Nantes dans le viseur

On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais la prochaine échéance pour le DFCO va venir très vite. C'est déjà ce mercredi en 16e de finale de la coupe de la Ligue face au stade Rennais, autre équipe en grande difficulté. C'est donc au Stade Gaston-Gérard à 21h05, à suivre en direct sur francebleu.fr.

Au classement (J10), le #DFCO a gagné une place (18e). 4 clubs à 9 points ! RDV samedi contre #Nantes (20h) pour, 🤞, 1 bond au classement ! pic.twitter.com/2bnhWiGqy3 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) October 22, 2017

L'autre grand rendez-vous, c'est toujours à domicile, face à Nantes, une équipe très solide, actuelle 3e du championnat. Rendez-vous pour cela samedi à 20h.

Paris, Marseille, et la pelouse de Gaston-Gérard

Bon sinon les supporters dijonnais ont regardé le "Clasico" avec intérêt hier soir. Match nul deux buts partout entre Marseille et le Paris-Saint-Germain, et il faut l'avouer pas mal de similitudes avec le match entre le DFCO et Paris une semaine plus tôt. Le PSG s'en sort à nouveau miraculeusement à la dernière seconde grâce à un coup franc d'Edinson Cavani. Evidemment la mauvaise foi est de sortie du côté des fans du club de la capitale, qui donnent comme excuse la pelouse, la fatigue, etc. Commentaire d'un supporter marseillais : face au DFCO, "la pelouse était parfaite et vous en avez chié comme des cochons." On l'aurait pas dit comme ça, mais c'est bien vrai quand même.