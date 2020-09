DFCO : "aucun contact et aucune offre" pour Mounir Chouiar

Le président du DFCO Olivier Delcourt met les choses au clair sur France Bleu Bourgogne à propos des rumeurs de départ du milieu offensif Mounir Chouiar. Il indique n'avoir "aucun contact et aucune offre" et explique l'absence du joueur par une contamination au coronavirus.

La nouvelle avait fait grand bruit et avait suscité de l'inquiétude chez les supporters du DFCO. Samedi 12 septembre, le journal l'Equipe a publié un article intitulé "Dijon : courtisé, Mounir Chouiar pourrait ne pas jouer contre Brest". On peut y lire que "courtisé par plusieurs écuries des Championnats du top 5 européen, le milieu offensif de 21 ans suscite un fort intérêt auprès, notamment, de trois clubs anglais : Leeds, Wolverhampton et Arsenal", avec un transfert "estimé entre 15 et 20 millions". Et effectivement, le jeune prodige dijonnais n'était pas sur la feuille de match lors de la défaite 2-0 contre le club breton dimanche. Une version que conteste le club dijonnais par la voix de son président, lundi 14 septembre 2020.

Pas intransférable, mais pas de contacts pour l'instant selon Olivier Delcourt

Assez remonté, le président du DFCO Olivier Delcourt a donné sa version du "dossier Chouiar", en exclusivité sur France Bleu Bourgogne. "Faire du tapage et faire du buzz avec des fausses infos, c'est n'importe quoi", s'énerve le président à propos de l'article en question. "Il faut se renseigner, il y a eu deux cas de covid au DFCO, dans le respect du secret professionnel je n'ai pas donné les noms. C'est à vous d'en faire la déduction, mais contre Brest il n'y avait pas Mounir Chouiar et Aurélien Scheidler, et vous pensez bien que s'ils avaient été aptes, ils auraient été mis sur la liste".

Le président du DFCO Olivier Delcourt met les choses au clair sur la situation de Mounir Chouiar Copier

"Aujourd’hui, il n'y a rien du tout concernant Mounir Chouiar, continue Olivier Delcourt. Nul n'est intransférable, après ce n'est pas du tout souhaité ni envisagé. Je n'ai aucun contact et aucune offre. Aucun contact et aucune offre". Alors vrai coup de gueule ou coup de bluff du président dans cette grande partie de poker menteur que représente le mercato ? Réponse d'ici le 5 octobre et la clôture du marché des transferts.