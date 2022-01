DFCO - Avec les jauges, les Lingon's Boys absents du Stade Gaston Gérard

Les Lingon's Boys et leur (chouette) tifo lors du derby contre Auxerre qui avait rassemblé 11.000 personnes

Un peu moins d'ambiance au Stade Gaston Gérard dans les semaines à venir pour les matchs du DFCO ? Depuis les annonces du gouvernement fin décembre 2021, c'est le retour des jauges à 5000 personnes pour les évènements en extérieur. Pour respecter cette nouvelle règle, et alors que l'affluence au Parc des Sports n'est jamais passée en dessous des 6500 spectateurs cette saison en Ligue 2, DFCO a pris la décision de réserver les places aux abonnés et aux partenaires. Dans ce contexte - et comme la saison dernière en Ligue 1 au moment des jauges avant les huis clos - le groupe ultra des Lingon's Boys a décidé de cesser temporairement ses activités. En tout cas au Stade Gaston Gérard.

"Nous n'acceptons pas de choisir qui peut ou doit avoir accès au stade"

Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux mercredi 5 janvier 2022, les Lingon's Boys expliquent leur position : "Nous n'acceptons pas de choisir qui peut ou doit avoir accès au stade. Si cette jauge devrait permettre d'accueillir l'ensemble des abonnés du DFCO, nous ne souhaitons pas nous passer des personnes motivées qui, quelle que soit la raison, ne pourraient pas venir encourager leur club favori". Le groupe ultra précise laisser le choix à ses adhérents de se rendre ou non au stade, leur demandant seulement de ne pas "porter ou exhiber de matériel à l'effigie" du groupe.

"Malheureusement, la dixième année d'existence de l'association Lingon's Boys ne sera pas celle que l'on espérait", déplore le groupe de supporters, fondé en 2012.

Présents à Rodez et pour les féminines

Les Lingon's Boys ne seront pour autant pas totalement absents. "Nous garons la possibilité d'aller encourager d'autres équipes du clubs, dans des enceintes qui ne seraient pas altérées par les restrictions en place". Le groupe annonce ainsi sa présence le 15 janvier lors du déplacement à Rodez (le Stade Paul-Lignon, en travaux, ne peut accueillir qu'un peu moins de 2000 personnes, et n'est donc pas soumis aux jauges) et le 22 janvier au Stade des Poussots à Dijon pour le match de D1 féminine entre le DFCO et Fleury.

