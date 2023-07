DFCO : c'est parti pour la campagne d'abonnement

Si vous voulez suivre les aventures du DFCO en National depuis les tribunes du stade Gaston Gérard, c'est le moment ! Trois semaines après le début de la campagne de réabonnement (pour celles et ceux qui étaient déjà abonné.es), le club invite les nouveaux supporters à se manifester à partir de ce mardi 11 juillet, avec à la clé, de grosses réductions sur les tarifs.

Si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes en situation de handicap (à 80%), si vous êtes étudiant, ou bien si vous adhérez à l'un des deux kops de supporters, les Lingons' Boys ou les Téméraires, l'abonnement ne vous coûtera que 50 euros à l'année pour assister à 17 matches à domicile. Cela fait un peu moins de 3 euros la place. En dehors de ces réductions, les tarifs varient entre 110 et 220 euros à l'année selon la tribune et l'emplacement, soit entre 6,50€ et 13€ par match. Là encore, c'est très raisonnable.

1200 réabonnements en trois semaines

Une politique de prix "agressive", pour aller chercher tous les supporters possibles, explique-t-on à la communication du club. "On a besoin de l'appui du public pour remonter en Ligue 2". Quoi qu'il en soit, en général, 90% des abonnements sont en réalité des réabonnements, donc les fidèles parmi les fidèles qui accepteront de rester au stade l'an prochain malgré la relégation. Pour l'instant, ils sont 1200 à avoir resigné en trois semaines. A titre de comparaison, en Ligue 2 la saison dernière, on en était à 2500 abonnements. "Un chiffre encourageant" compte-tenu du contexte, confie-t-on en interne.

A noter que cette campagne d'abonnement est également disponible directement à la boutique du club, le DFCO Store, au stade Gaston-Gérard.