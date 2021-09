Ligue 2 (J10) - Le DFCO se relève, en quoi consiste la "méthode Garande" ?

Le public dijonnais a retrouvé le sourire, et pour cause : le DFCO vient d'enchaîner trois victoires d'affilée, contre Bastia, Dunkerque et Caen. Le début de saison avait pourtant été calamiteux - quatre défaites et un match nul avant l'arrivée du nouvel entraîneur, Patrice Garande. Depuis un mois, la tendance semble donc s'inverser - même si tout est perfectible dans le jeu et que Dijon cherche toujours un match "référence", maîtrisé du début à la fin. Focus sur les préceptes du nouveau coach dijonnais, développés en conférence de presse, à la veille de la réception de Valenciennes au Stade Gaston Gérard (à vivre en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Bourgogne, vendredi 24 septembre 2021).

La dernière trêve internationale, déterminante pour poser les bases

Il est arrivé dans l'urgence, suite au limogeage de David Linarès. Fin août 2021, Patrice Garande a eu seulement trois jours pour préparer son premier match, un déplacement à Pau (défaite 2-0). L'ancien entraîneur de Toulouse a ensuite bénéficié d'une pause dans le calendrier, lors de la trêve internationale début septembre, avec seulement trois joueurs partis dans leurs sélections.

Même si cela peut paraître paradoxal, cette trêve a pourtant commencé ... par trois jours de repos ! "Je sais que ça a surpris pas mal de monde. Je pars du principe que c'est la tête qui fait tout fonctionner. Pendant trois jours, je voulais qu'ils oublient un peu le foot", explique Garande, convaincu qu'il existe une forme de traumatisme dans les clubs qui viennent d'être relégués.

Après ce mini-break, les entraînements se sont multipliés, matin et soir. "Comme si on avait fait un stage", en insistant sur l'aspect athlétique, "parce que même aujourd'hui des joueurs ne sont pas encore dans leur forme optimale, pour diverses raisons", résume Patrice Garande. Rapidement, l'ex-coach de Caen a exposé et mis en place ses idées : "On leur a montré une vidéo de ces principes de jeu", avant de les répéter sur le terrain.

En plus des réunions avec le staff, les entretiens individuels se sont multipliés pendant ces quinze jours. Aujourd'hui, Patrice Garande indique avoir échangé individuellement avec"70% de effectif" : "J'ai donné ma perception de ce que j'avais vu au début de saison, ma connaissance du joueur avec mon regard extérieur, et puis ce que j'attendais d'eux dans l'équipe et au sein du groupe".

De nouvelles règles de vie

La saison passée, en Ligue 1, plusieurs joueurs du DFCO avaient été écartés pour un ou plusieurs matchs, en raison d'absences, de retards ou d'un investissement trop faible. Depuis son arrivée, Patrice Garande semble avoir resserré la vis.

"Avant, il y avait un petit-déjeuner et l'entraînement était à 10h30 sur le terrain. Aujourd'hui, on fait un petit-déjeuner puis les joueurs ont 15 minutes pour se mettre en tenue, explique-t-il. Ensuite, il y a un travail en salle - qu'on appelle l'activation - avec renforcement musculaire, gainage. Il y a des programmes individuels de musculation. Il y a des joueurs aussi qui reviennent en groupe l'après-midi. Quand il y a entraînement le matin, l'après-midi, il n'y a pas repos pour tout le monde".

Le nouvel entraîneur insiste également beaucoup sur "l'entraînement invisible", comme le sommeil, la récupération. Il travaille avec un diététicien qui fait des menus personnalisés. "On leur explique tout ça parce que c'est être professionnel", résume-t-il.

Plutôt cash ... pour la bonne cause ?

Au Stade Gaston Gérard vendredi soir, focalisez-vous un instant sur l'attitude de Patrice Garande devant son banc de touche. Sans faire du Sampaoli (le très expressif entraîneur de l'OM, ndlr), il se montre omniprésent, casquette vissée sur la tête, tantôt les bras croisés, debout, souvent en train d'invectiver, de replacer, de tancer, d'encourager. D'extérioriser aussi, la preuve avec ce lourd revers main gauche dans le plexiglas du banc de touche, sur une passe ratée d'Ecuele-Manga contre Dunkerque. Voire d'intervenir directement, par exemple lors des "échauffourées" de fin de match contre Caen, lorsque le technicien dijonnais a attrapé son défenseur Christopher Rocchia par le cou en le sermonnant, pour l'éloigner de la mêlée.

C'est du franc-parler, du très franc-parler même - Sénou Coulibaly

"Il ne rigole pas du tout", racontait Aurélien Scheidler dans 100% DFCO. "C'est une remise en question constante, c'est du franc-parler, du très franc-parler même, constate dans un sourire le défenseur Sénou Coulibaly. Personnellement, ça ne me dérange pas, j'ai toujours aimé quand les coachs disent clairement les choses". "Quand c'est positif, ça fait plaisir, puis quand il y a des choses pas très sympas à entendre je le dis aussi, développe Garande. Quand je dis à un joueur que c'est insuffisant, il faut que j'argumente et que le joueur soit convaincu que c'est insuffisant. Le discours c'est 'moi je suis là pour t'aider, notre objectif c'est que tu sois le mieux possible'".

Il évoque l'exemple "symptomatique" de Baptiste Reynet, un gardien "qui a pris plus de 100 buts" sur les deux dernières saisons (71 avec Nîmes en 2020/21, 49 avec le TFC en 2019/20). Depuis leurs échanges, "ce n'est pas le même gardien qu'en début de saison. Je lui ai expliqué ce que j'attendais. C'est un patron, il parle, il a soulagé tout le monde dans les airs à Caen". Baptiste Reynet a ainsi gardé sa cage inviolée lors des deux derniers matchs.

"On ne fait pas une saison avec 11 joueurs"

L'objectif de ce management ? Avant de parler d'objectif de points, ou de remontée en Ligue1, c'est surtout de créer un groupe soudé, capable d'aller chercher des ressources insoupçonnées. Un pari en passe d'être réussi, se satisfait Patrice Garande : "J'ai perçu des choses contre Bastia qui m'ont beaucoup plu de la part de ceux qui ne jouaient pas. Quand vous avez trois mecs qui s'échauffent, que Bastia égalise, et que ces mecs-là se tournent vers le terrain et encouragent leurs partenaires, c'est ça qui est important. Cette énergie doit être sur le terrain mais aussi sur le banc, parce que l'adversaire le sent, l'adversaire sent qu'il y a un groupe, il sent cette énergie positive".

L'adversaire sent qu'il y a un groupe, il sent cette énergie positive

Une manière également de faire accepter au mieux les choix, le DFCO disposant d'un effectif pléthorique, avec plus de 25 joueurs pros pour 18 places chaque weekend. "Pour le match de Caen, on n'a pas mis en place le système" à l'entraînement, note Garande. Les joueurs n'ont donc pas su à l'avance qui allait jouer ou non, ce qui permet d'impliquer tout le monde, d'avoir des joueurs constamment en alerte, concernés. La méthode Garande, pour l'instant, est payante !

DFCO - Valenciennes, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, vendredi 24 septembre 2021. Avant-match dès 20h45, coup d'envoi 21 heures.