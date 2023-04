DFCO - Cette soirée mythique où Pascal Dupraz a battu Sochaux à Bonal

En plus de l'enjeu sportif et de la course au maintien, il y a une histoire en arrière-plan de ce déplacement du DFCO à Sochaux, lundi 1er mai 2023, en clôture de la 33e journée de Ligue 2. Le souvenir d'un match, devenu presque un mythe, une référence, au fil des années. Un classique dans les archives du championnat du France. En 2014, alors entraîneur d'Evian-Thonon-Gaillard, Pascal Dupraz était venu jouer une finale pour le maintien en Ligue 1 au Stade Bonal. Ce 17 mai , l'ETG s'impose face au FCSM d'Hervé Renard (3-0). Pascal Dupraz, chemise blanche sous son costume, exulte sur la pelouse avec un drapeau de la Savoie autour du cou. Evian est sauvé, Sochaux descend - et n'est pas remonté depuis.

"C'est un vrai bon moment de voir des gens se taire, alors qu'ils étaient extrêmement vindicatifs"

Cette soirée demeure comme un souvenir terrible pour les supporters sochaliens. "Je n'ai fait que mon travail, relativise aujourd'hui Pascal Dupraz, formé à Sochaux en tant que joueur à la fin des années 70. C'était un match important, il y a longtemps, il y a neuf ans. Sochaux était le club le plus présent en D1 et en Ligue 1, contre un jeune club. La France du foot espérait que Sochaux l'emporte, et c'est bien normal. Mais c'était sans compter sur le million de Savoyards, représenté par 18 joueurs".

Au moment de retrouver, près de 10 ans plus tard, le public de Bonal, il appelle les supporters qui auraient le sifflet facile et l'insulte prompte à ne pas se tromper de fautif : "Moi, si j'étais supporter sochalien, je m'en prendrais plutôt aux joueurs et au coach qui étaient là à cette époque. Parce que les 37 matchs d'avant, l'ETG et Pascal Dupraz n'avaient aucun impact sur leurs résultats".

Les scènes de liesse des Savoyards sur la pelouse du FCSM sont encore dans la mémoire collective des amateurs de foot. Une victoire, le maintien ... on sent que Pascal Dupraz savoure encore. "On a fait cette 38e journée, on est allés à Sochaux ... et on a fait taire un stade", se remémore-t-il. "Y compris quand ça concerne un club où vous avez été formé, dans une région où vous avez encore des attaches, quand vous êtes entraîneur professionnel, ça vous marque, raconte le néo-dijonnais, avant de porter l'estocade. C'est un vrai bon moment de voir des gens se taire, alors qu'ils étaient extrêmement vindicatifs. Ça veut dire qu'on a bien réussi son affaire".

Pascal Dupraz et Hervé Renard J+1

Dijon - Sochaux, une nouvelle rivalité ?

Le retour de Pascal Dupraz à Sochaux n'est pas le seul sujet en toile de fond. Si ce match (dont la date a été fixée avant l'éviction d'Omar Daf) est programmé en prime-time un lundi soir, ce n'est pas un hasard. L'été 2022 a été marqué par le départ à Dijon du technicien sénégalais, joueur puis entraîneur de Sochaux, après un feuilleton et quelques tensions entre les directions des deux clubs. Chez les supporters, sur les réseaux sociaux, notamment, une certaine animosité commence alors à poindre.

"C'est leur histoire, moi je ne la connais pas, je ne sais pas quel est leur antagonisme", balaye Pascal Dupraz. Sur le plan du jeu, le Haut-savoyard veut montrer que son DFCO est "capable de rivaliser contre Sochaux dans son antre, contre cette équipe qui aura peut-être soif de revanche", faisant référence à "l'antagonisme né de l'engagement d'Omar ici à Dijon", et à "leurs deux derniers matchs perdus". Sochaux reste en effet sur trois défaites sur les quatre derniers matchs (Bastia, Pau, Laval), une mauvaise série qui met fin aux rêves de remontée en Ligue 1. "Si on veut entretenir l'espoir, il faut qu'on fasse des résultats, et on ne peut pas se soucier de tout ça", conclut-il.

"Ce sont des bons matchs à jouer. J'adore jouer des matchs dans des stades où il y a du monde, où en tant qu'adversaire tu es sifflé, insulté, abonde de son côté le gardien du DFCO, Baptiste Reynet. Ce sont des choses qui motivent. C'est mieux de jouer un match comme ça que devant 200 personnes dans un petit stade. Il va falloir se servir aussi de ça, de la pression du public, pour l'inverser en pression positive".