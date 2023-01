DFCO - Christopher Rocchia : "Qu'on se regarde dans une glace, parce que j'ai honte de ce qu'il se passe"

Décidément, le DFCO ne s'en sort pas - et n'avance pas - dans cette saison 2022/2023 en Ligue 2. Mardi 10 janvier, les "Rouges" ont concédé leur huitième défaite en dix-huit matchs de championnat, en s'inclinant 2-1 sur la pelouse du Paris FC. Une mauvaise entame, un retour au score, avant de craquer dans les arrêts de jeu, le scénario a tendance à se répéter. Après une une soirée où l'arbitrage a fait (une nouvelle fois) polémique, le latéral gauche du DFCO Christopher Rocchia, qui faisait son retour à la compétition après trois mois d'absence, s'est arrêté au micro de France Bleu Bourgogne. Enervé. Agacé. Pour ne pas dire plus ...

France Bleu Bourgogne : Christopher, une nouvelle fois, grosse déception en fin de match ...

Christopher Rocchia : Je ne sais même pas quoi vous dire, parce que ça se répète. Les erreurs se répètent. J'ai poussé un cri de gueule au vestiaire. Tout le monde dit "l'arbitre, l'arbitre", mais au bout d'un moment ... Corner dans les arrêts de jeu, on n'a pas le droit de se le prendre. On met un bus, on fait ce qu'on veut, on met les couilles par terre, mais ils ne peuvent pas marquer. Je suis très énervé de la situation.

Il poursuit, et évoque finalement l'arbitrage ...

Bien sûr que le rouge est très très sévère (sorti contre Cheick Traoré après un tacle, NDLR), Jessy Pi a reçu la même en première mi-temps. Bien sûr qu'il y a six mètres (sur le corner qui amène le deuxième but parisien, NDLR). D'ailleurs, il y a une image qui est sortie, où je suis en train de rigoler, mais je vais remettre les choses dans leur contexte. Je parlais justement avec un joueur du Paris FC, de cette action du corner/six mètres. Il est venu me voir en rigolant, en me disant que pour lui il y avait six mètres, et j'ai rigolé pour ça justement. En disant : "Tu vois, c'est vraiment un incapable cet arbitre", et je suis reparti.

"Les erreurs se répètent". Lesquelles ?

Des erreurs comme à Niort (le DFCO menait 1-0 avant d'entrer dans les arrêts de jeu, et s'était incliné 2-1, NDLR). Des buts après la 90e, franchement, on n'a pas le droit. On fait un match dans lequel il manquait des choses, avec la pelouse, etc, mais on a fait un match d'hommes. Se prendre un but après la 90e, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.

L'arbitre ? De toute façon, on a bien compris, ils ne nous aideront pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont peut être quelque chose contre nous. Mais on ne peut pas se prendre ce but sur ce p*tain de corner après la 90e.

Vous êtes 17es, et donc relégables, ça ajoute à la déception ?

Non, ça ne change rien. De toute façon, il faut enchaîner les victoires, même un match nul ne nous aurait pas sorti de la m*rde. Bien sûr, c'est toujours mieux de prendre des points et d'avancer, mais maintenant il faut gagner des matchs. Il faut arrêter de faire des matchs nuls, de perdre, il faut jouer pour gagner des matchs. Je joue au football pour gagner des matchs, pas pour faire des matchs nuls.

Sur le plan tactique, on a senti le DFCO plus à l'aise après le passage du 4-3-3 en 4-2-3-1 à la mi-temps ?

Je pense qu'on est aussi à l'aise sur le 4-3-3, c'est juste qu'ils ont très bien joué le coup, avec beaucoup de milieux qui dézonaient. Le coach l'a vu, on en a discuté, et on a fait un remaniement tactique qui a marché, parce que je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de choses en deuxième mi-temps, je ne pense pas.

Le coach a fait ce qu'il avait à faire. Mais au bout d'un moment, il ne joue pas à notre place. Tout le monde le critique, on entend "le coach démission", mais il ne joue pas, c'est nous, les joueurs. Il va falloir prendre des décisions, qu'on se regarde dans une glace, parce que j'ai honte de ce qu'il se passe. Je ne l'ai jamais vécu, j'ai honte de ce qu'il se passe.

C'était votre premier match depuis votre blessure début octobre. Comment vous êtes-vous senti ?

C'était un match difficile, mais je me suis senti bien athlétiquement et techniquement. Après trois mois, bien sûr, tout n'est pas parfait. J'essaye de faire mon boulot du mieux possible, j'avais à coeur d'apporter quelque chose de positif à l'équipe et ... (il soupire) ramener zéro point c'est compliqué pour les têtes mais bon, il faut arrêter de dire on va se relever. Il faut le faire.

Prochain match vendredi 13 janvier. DFCO - Valenciennes, à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, dès 20h30 pour l'avant-match !

