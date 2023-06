DFCO : Christopher Rocchia sanctionné pour des paris sportifs

"La Commission rappelle que les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères". Le latéral du DFCO, Christopher Rocchia, au club depuis 2021 et en fin de contrat au 30 juin, n'a pas respecté cette règle. Jeudi 22 juin 2023, on apprend qu'il a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Sa sanction : un match de suspension avec sursis et une amende de 1 500 € ferme.

Le règlement

"Réunie les 10, 17, 24 et 31 mai et les 12 et 21 juin 2023, la Commission de Discipline a décidé de sanctionner les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2021/2022, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport et les Règlements de la FFF et de la LFP. Il s’agit du quatorzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien", rappelle la LFP.

Gardien passé par la réserve du DFCO, Ewan Hatfout, aujourd'hui au Mans, a également été sanctionné de deux matchs de suspension ferme et d'une amende de 1000 € avec sursis.