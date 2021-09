DFCO - Daniel Congré : "La Ligue 2 n'a rien à envier à la Ligue 1"

"Allô Daniel", épisode 1. Après trois victoires, le DFCO vient de s'incliner 1-0 contre Valenciennes et se classe 17e de Ligue 2. Le capitaine du DFCO, Daniel Congré, revient sur ce faux-pas et se veut optimiste pour la suite.

Un fil rouge au cœur des "Rouges" pour cette saison 2021/2022 du DFCO en Ligue 2. Le capitaine dijonnais, l'expérimenté défenseur Daniel Congré, arrivé libre de Montpellier, sera régulièrement l'invité de 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne. En plus de l'actu du club, nous aborderons avec lui tout ce qui agite la planète foot. Une sorte de journal de bord radiophonique, pour l'homme aux 490 matchs en Ligue 1, qui découvre le L2 pour la première fois de sa carrière. Premier épisode quelques jours après la défaite (rageante) 1-0 contre Valenciennes, pour la 10e journée de Ligue 2.

Daniel, la défaite contre Valenciennes est-elle digérée ?

Oui, dans ce métier il faut sans arrêt se remettre en question, et avaler la pilule, qu'elle soit bonne ou pas. On a digéré. A nous de faire ce qu'il faut pour remporter le prochain (contre le Havre samedi, ndlr).

"C’est notre match le plus abouti", disait Romain Philippoteaux après le match. Vous êtes d'accord avec lui ?

Oui et non. J'aimerais que notre meilleur match reste une victoire, mais je le rejoins sur le fait qu'il y a eu de très bonnes choses, notamment en deuxième mi-temps. On a été trop timorés en première mi-temps, on aurait pu faire mieux et on aurait dû remporter ce match en affichant un peu plus de maîtrise en première mi-temps.

Trois matchs en une semaine, est-ce que la fatigue a pu jouer ?

Non, je ne pense pas. Par expérience, quand il y a une série de trois matchs en une semaine, le dernier c'est presque le plus facile physiquement, parce qu'on se dit que c'est le dernier, justement, on ne pense pas au prochain, on sait qu'il y a du repos derrière. La fatigue, je ne suis pas sûr que ce soit une excuse, d'autant plus quand on voit la 2nde mi-temps avec beaucoup d'efforts, de courses, je ne suis pas sûr que ce soit un élément qui nous a fait perdre ce match.

Daniel vous êtes le joueur de champ le plus utilisé cette saison (9 matchs comme titulaire, jamais remplacé). Déjà l'an dernier une saison complète avec Montpellier (38 matchs joués). Vous êtes comme le bon Bourgogne, vous vous bonifiez avec le temps ?

(Rires) Je ne connais pas encore les vins de Bourgogne, mais je testerai prochainement, promis. J'ai toujours été quelqu'un de très professionnel. L'an dernier j'ai eu de la chance aussi, parce que pour pouvoir faire les 38 matchs, déjà, il faut être éloigné des pépins physiques ... mais aussi ne pas être suspendu. J'ai fait trois fois dans ma carrière 37 matchs, plusieurs fois 36 et je n'avais pas fait les 38 à cause des suspensions. L'an dernier, j'ai pu le réaliser. Je fais tout sur et en dehors du terrain pour me maintenir en forme et maintenir mon niveau.

Un secret ?

Je continue ma marche à suivre, le secret, il n'y en a pas vraiment. C'est d'arriver à l'entrainement en ayant le sourire, la banane et l'envie de travailler et de progresser. Sur et en dehors du terrain, tout faire pour le football. C'est ma façon de procéder.

Verra-t-on un but de Daniel Congré cette saison ? Idéalement une tête rageuse qui ferait remonter le DFCO en L1 ?

Un but, oui, je le promets ! D'ailleurs, c'est un point sur lequel il faut que je progresse, il faut que je sois plus décisif offensivement. L'an dernier, j'ai mis deux buts, cette année il en faudrait au moins deux, ce serait pas mal. Pour l'ascension en Ligue 1, on verra en temps et en heure. Déjà, sortons de cette 2e partie de classement pour se donner un petit peu d'air.

Daniel Congré est le joueur de champ le plus utilisé cette saison © Maxppp - Adrien Beria

Vous avez reçu le brassard de capitaine pour votre premier match, à Nîmes, par David Linarès. Avec l'arrivée de Patrice Garande, est-ce qu'il y a eu des discussions à ce propos ?

On en a parlé. Il m'a demandé si pour moi c'était quelque chose qui me convenait ou pas. Je lui ai dit que ça m'allait très bien, que je l'ai ou pas que ça ne changeait rien dans ma façon de jouer ou de parler à mes coéquipiers. J'estime être légitime dans ma façon de faire. Il m'a conforté dans ce choix, j'en suis content. C'est aussi une fierté d'être capitaine, en plus dès mon arrivée. Il n'y a aucune pression supplémentaire, je garde mon cap en étant le plus sérieux et le plus investi possible.

Après 490 matchs en Ligue 1, vous découvrez la Ligue 2 cette saison. Un championnat qui a la réputation d'être plus physique et rugueux que technique. C'est vrai ?

C'est un championnat très physique oui. Plus que la Ligue 1 ... je pense que c'est un peu la même chose. En tout cas, la L2 n'a rien à envier à la L1 par rapport à ça. Il y a des équipes bien organisées tactiquement. Ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, c'est très homogène, à part peut-être Toulouse (1er avec 23 pts, ndlr) qui est supérieur à toutes les autres équipes. Tout le monde peut l'emporter face à tout le monde, et c'est aussi ça qui rend ce championnat très intéressant.

Des histoires de violences en tribunes ou sur le terrain agitent le foot français depuis plusieurs semaines. Dans votre carrière, avez-vous déjà eu peur en étant sur la pelouse ?

Heureusement pour moi, je n'ai jamais eu de problèmes de ce genre. J'ai déjà subi des envahissements de terrain, notamment quand j'étais à Toulouse à l'époque (son club formateur, jusqu'en 2012, ndlr), mais c'était toujours à l'extérieur. Aucune animosité envers mon équipe, il n'y a jamais eu de violences, que ce soit d'ailleurs envers mes coéquipiers ou mes adversaires.

On est dans une situation qui est terrible, de voir entrer ses propres supporters sur un terrain de foot, ce sont des choses qu'on ne veut pas voir. Exprimer son mécontentement de cette façon, pour moi c'est inacceptable, il y a d'autres moyens de le faire. Cette façon n'est pas la bonne. Je pense que maintenant tout va être fait pour que ce genre de problèmes ne se réitèrent pas.

