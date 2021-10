DFCO - Daniel Congré : "on peut aller très très haut"

Au lendemain de la belle victoire 2-1 sur la pelouse de Grenoble, et alors que le DFCO vient de remonter à la 13e place de Ligue 2, le capitaine des "Rouges", Daniel Congré, était l'invité de France Bleu Bourgogne lundi 25 octobre 2021. "Allô Daniel", épisode 2 de notre rendez-vous mensuel dans 100% DFCO avec l'homme aux 490 matchs en Ligue 1, doyen du club et joueur de champ le plus utilisé cette saison. Ou plutôt "Hello Daniel", puisqu'il était présent en studio avec nous. Best-of de son passage, entre le but (fantastique) de Benzia et sa relation avec lui, son association en défense avec Senou Coulibaly, les critiques subies par Mickaël Le Bihan, l'objectif "secret" fixé dans le vestiaire ... mais aussi le poulet "Gaston Gérard" et Lilian Thuram.

Réécoutez l'émission

"Allô Daniel", épisode 2, avec le capitaine du DFCO Daniel Congré Copier

Sur le but de Benzia

C'est un but qui a le mérite de nous relancer même si on était bien mieux dans cette 2e mi-temps. On connaît la qualité technique de Yassine, c'est le joueur le mieux doté techniquement dans l'effectif. Je suis content parce qu'il a eu des périodes compliquées, là il revient bien, il revient fort, et c'est tant mieux pour nous.

On le voit à l'entrainement, il fait des petits rushs comme ça. Il nous a bluffé, il est capable de faire ces courses-là. Son explication, c'est qu'il est dans un rôle de n°10 et qu'il n'a pas l'occasion souvent de faire ces rushs-là, et on le comprend. Qu'il nous régale de temps en temps avec des petits rushs et des petites passes, ça nous suffit.

On s'est tout de suite compris quand je suis arrivé. Dans sa manière d'aborder les matchs et même dans la vie ... on est des compétiteurs. On a souvent joué l'un contre l'autre, c'est pour ça qu'on a une relation particulière (Benzia avec l'OL ou le Losc, Congré avec Montpellier).

Sur son association avec Senou Coulibaly

C'est un guerrier, un compétiteur, dur sur l'homme, bon dans la relance, avec un très bon jeu de tête. J'aime beaucoup jouer avec lui, c'est une association que j'aime beaucoup.

On ne passe pas forcément du temps ensemble en dehors des matchs, mais on passe beaucoup de temps au club ensemble, il y a pas mal de choses qui ont été instaurées pour qu'on y passe du temps et que la cohésion soit bonne. On se parle beaucoup, sur le terrain, en dehors, pour savoir comment il faut jouer. C'est un joueur qui est très réceptif, j'essaye de lui apporter mon expérience. Lui aussi, il me donne de temps en temps quelques conseils. C'est très bien.

Les critiques sur Mickaël Le Bihan

Je trouve les critiques très dures. Il a la confiance de toute le monde. Un attaquant c'est compliqué .. si on n'arrive pas à le trouver, il ne va pas peser. Le reproche est plus à faire au reste de l'équipe plutôt qu'à Mika. Il s'est battu comme à son habitude, il n'a pas touché beaucoup de ballons mais je n'ai rien à lui reprocher dans ce match. Il ne marque pas mais il n'a pas forcément eu les occasions pour.

FBB : Est-ce qu'il souffre de cette étiquette de "recrue vedette" ?

Forcément, il a eu cette étiquette mais il a très bien commencé, il a eu cette blessure qui l'a freiné pendant un mois. Il va retrouver petit à petit son niveau, on n'en doute pas. Il est peut-être un peu en difficulté ces derniers temps, mais un attaquant marche aussi à la confiance. Il a toute la confiance de ses coéquipiers et du staff, donc qu'il continue à bosser, ça va revenir je n'en doute pas. C'est un joueur qui n'a pas perdu ses qualités.

C'est un joueur qui n'a pas perdu ses qualités

Les objectifs fixés

C'est de remonter le plus haut possible au classement, mais déjà de continuer de progresser dans le jeu, il y a une belle évolution depuis quelques matchs. Même les deux défaites (VAFC et Le Havre ndlr), dans le jeu il y avait beaucoup d'améliorations. Si on veut remonter rapidement, il faut enchaîner des séries, il faut prendre confiance en nous, je pense qu'on peut aller très très haut.

Il faut prendre confiance en nous, je pense qu'on peut aller très très haut

On verra ce qu'il en est à la trêve. On s'est fixés un objectif secret, entre nous. Un objectif secret pour la trêve oui, on aura le temps d'en fixer un autre pour la fin de saison, on verra les progrès qu'on aura fait d'ici-là. On aimerait bien remonter d'ici la trêve.

FBB : Le match samedi contre le Paris FC sera très important ...

Le Paris FC est à deux points, si on les bat on leur passe devant, ce sera l'une des clés aussi, il y a des matchs charnières dans une saison et celui-là peut en faire partie. Il ne faut pas se mettre plus de pression que ça non plus, bien développer le jeu et rester solide défensivement.

FBB : Viser le top 5 ?

Vu d'où on est partis ça peut être compliqué, mais oui, on a envie d'y être forcément. De toute façon, les objectifs plus hauts on les fixe, mieux c'est. Si on ne les réalise pas, au moins on aura donné le maximum.

FBB : Regardez-vous toujours le bas du classement ?

On sait que ça peut aller très vite, on sait d'où l'on vient, on sait le chemin parcouru pour sortir de cette zone, on sait clairement qu'on ne veut pas y retourner, ce n'est pas une pression supplémentaire, c'est une motivation en plus. On sait que ce n'est que la moitié du chemin, j'espère qu'on sera à notre place à la trêve.

J'espère qu'on sera à notre place à la trêve

Faut-il mettre des micros sur les arbitres ?

Totalement pour, ça les obligerait d'avoir un comportement irréprochable, comme on le doit de l'avoir, puisqu'on entendrait les joueurs aussi. Les arbitres sont souvent chahutés, au moins s'il y a un dérapage au moins on pourrait comprendre pourquoi il y a eu ce dérapage, donc ça peut aussi le dédouaner dans certaines situations.

Le derby contre Auxerre fixé un lundi soir

Ce sera la première fois, j'avais assisté à Dijon - Sochaux qui était un lundi. C'est la première fois que je jouerai à cet horaire. Un lundi soir, c'est un peu bizarre, d'autant plus pour un derby, c'est dommage. J'espère que malgré tout on aura du monde et que tout Dijon pourra venir en famille.

Les questions tac-au-tac