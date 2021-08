INTERVIEW - Daniel Congré, nouveau capitaine : "Le DFCO est un club qui doit figurer dans l'élite"

Le DFCO a un nouveau capitaine ! Exit Bruno Ecuele Manga, le défenseur de 36 ans Daniel Congré, arrivé cet été de Montpellier, reprend le brassard. L'homme aux 490 matchs en Ligue 1 l'a reçu dès sa première titularisation face à Nîmes. Alors qu'il était proche de Strasbourg (Ligue 1), il s'est finalement engagé avec les "Rouges" jusqu'en 2023. Son intégration, son rôle dans le vestiaire, ses objectifs pour cette saison, interview en longueur avec Daniel Congré, présent en conférence de presse à la veille de la réception de Rodez, pour la 3e journée de Ligue 2, samedi 7 août 2021.

Comment s'est passée votre intégration au DFCO ?

Très, très bien, j'ai été super bien intégré par l'ensemble des joueurs, par le staff, par l'ensemble du club. J'ai eu la chance de reprendre l'entraînement la semaine dernière et de jouer mon premier match. Tout se passe très bien. Il ne manque plus que les victoires et ce sera encore mieux.

Physiquement, comment vous sentez-vous ?

Très bien, ma blessure, c'est de l'histoire ancienne. Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qui a été raconté sur moi, je me sens super bien physiquement. J'ai bossé pour. Je suis content de mon niveau physique. Il faut je travaille encore un peu plus, mais après tout rentrera dans l'ordre normalement.

Est-ce que vous êtes à 100% physiquement ?

Je ne sais pas du tout. C'est une composante que je n'ai pas encore entièrement, mais j'ai tenu un match déjà, bien que ça a été un petit peu compliqué sur la fin physiquement. Je suis aux alentours de 80%, donc c'est déjà pas mal.

La blessure, c'était une douleur au talon ?

Une petite inflammation de l'aponévrose, au niveau du talon, qui nécessitait quelques jours de soins et après j'ai pu reprendre la course et les entrainements normalement.

C'est ce qui a fait capoter votre arrivée à Strasbourg ...

(Il coupe) Je ne préfère même pas en parler. Pour moi, c'était un signe. Je suis très content d'avoir signé à Dijon, avec un très bon projet qui s'offre à moi et je suis prêt à le relever avec beaucoup d'envie et beaucoup de motivation.

Que saviez-vous du DFCO avant d'arriver ? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez ?

Oui, complètement. Je suis même encore agréablement surpris. Un club que je connaissais, bien évidemment, à force de jouer contre eux. Mais je suis agréablement surpris de l'ambiance qui règne dans ce club, de la philosophie qui anime toutes les personnes dans ce club. Il y a un président qui aime ses joueurs, qui a cet "esprit famille" très ancré dans ses mœurs. Et c'est génial parce qu'on peut travailler dans de très bonnes conditions.

Comme à Montpellier, avec Laurent Nicollin ?

Oui, exactement. C'est dans la lignée de ce que fait Laurent et de ce que faisait Loulou Nicollin avant. Ce sont deux clubs qui se ressemblent un petit peu.

Evoluer en Ligue 2, est-ce que ce n'est pas une régression pour vous ?

Non, non. Honnêtement, j'ai senti une très grosse envie du club de me recruter et je vais tout faire pour le leur rendre. Mais non, je n'ai pas vécu ce choix comme une régression. Pour moi, Dijon est un club qui doit figurer dans l'élite. Quand je vois les infrastructures et les ambitions du club, on va tout faire pour remonter rapidement.

David Linarès vous a donné le brassard dès votre premier match, pourquoi selon vous ?

Le coach m'a dit qu'il souhaitait me mettre le capitanat de par l'expérience que j'ai dans le championnat de France. Et puis le fait d'apporter un peu mon expérience à chaque joueur, ma capacité aussi à parler sur le terrain, ça a été un tout. J'en ai été très, très honoré. Je vais tenir mon rôle du mieux possible.

Est-ce que ça vous a surpris ?

Je ne m'y attendais pas forcément. Mais du moment où il m'a expliqué son choix, je l'ai assumé entièrement. De toute façon, le brassard, c'est juste un bout de tissu sur le bras et après pour le reste je me dois, comme à l'habitude, d'être exemplaire en dehors et sur le terrain donc ça ne va pas beaucoup changer ma façon de faire.

Un capitaine qui vous a marqué dans votre carrière ? Hilton ? (Le brésilien, capitaine du MHSC, NDLR)

Oui, forcément, je ne peux citer que lui, de par tout ce qu'il dégageait sur un terrain. Ça a été un exemple pour moi et j'espère suivre son chemin.

Jouer comme lui jusqu'à 43 ans ?

C'est dans un coin de ma tête. Honnêtement, physiquement je me sens encore très bien. Je travaille tous les jours pour. L'envie et la passion m'animent toujours, parce que le foot est une réelle passion. J'ai toujours l'envie d'arriver à l'entraînement avec cette envie de progresser, parce qu'on peut progresser à tout âge et j'espère bien le faire encore.

Par exemple, progresser dans quels domaines ?

Il y a un peu tous les aspects. Je découvre un nouvel entraîneur en plus de ça qui peut m'apporter beaucoup de choses. Il y a plein de domaines sur lesquels je peux m'améliorer. Tous les domaines même. Quand on arrive à l'entraînement avec cette envie de progresser, on continue à progresser.

Comment est David Linarès dans le vestiaire ?

Proche des joueurs. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il nous fait passer les bons messages. Je le trouve très compétent malgré que ce soit un jeune entraîneur. Et puis, il n'a pas peur de nous dire les choses. Il nous a secoué deux-trois fois, notamment après les deux matchs de Sochaux et Nîmes, à juste titre. Je trouve que c'est très important qu'il le fasse et qu'il continue à le faire. Il faut qu'on prenne conscience que, malgré les étiquettes qu'on nous a collé - les clubs adverses, les entraîneurs adverses ou même les médias - il faut qu'on reste humbles, à aucun moment, nous on ne s'est vu trop beaux. Il va falloir qu'on se mette au boulot sérieusement pour engranger des victoires et se rassurer un peu.

Qu'est-ce qui n'a pas marché sur les deux premiers matchs ?

On a tous été d'accord, au niveau de l'intensité on ne met pas assez de rythme, que ce soit quand on a le ballon ou quand on ne l'a pas. Il faut qu'on insiste à ce niveau-là. Les deux équipes qu'on a joué nous ont été supérieures à ce niveau-là et c'est ce qui a fait la différence. La qualité, on l'a, elle est présente, mais sans intensité, dans le football, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on en mette plus. Que chacun, individuellement et collectivement, ça ressortent un petit peu.

Qu'attendez-vous du prochain match contre Rodez, où vous êtes favoris sur le papier ?

On n'est pas considérés comme les favoris. Sur les deux premiers matchs, on peut voir qu'on n'a plus l'étiquette de favori, même s'il y en a qui ont voulu nous la coller. Aujourd'hui, tout est remis à zéro et ce match peut être très compliqué à l'image des deux premiers. Il faut s'attendre à un vrai défi physique. C'est une équipe qui centre beaucoup, il va falloir être très bien organisés pour empêcher justement ces centres, ne pas les mettre dans leur confort, et puis être à la retombée, donc ça va être un match de guerrier, un vrai défi physique. À l'arrivée, c'est l'équipe qui en voudra le plus qui l'emportera. Il faut qu'on se mette dans un état d'esprit de vainqueurs, de conquérants. Et puis après tout se passera bien.

Que pensez-vous de ce championnat de Ligue 2 ?

Je le découvre ! Je pense qu'il y a un niveau assez homogène de toutes les équipes. Ça va être un championnat très compliqué. On a pu le voir lors de nos deux premiers matchs, il va falloir élever notre niveau si on veut figurer parmi la tête de ce championnat, mais oui, c'est un championnat qui, malgré tout, possède de très bons joueurs dans pas mal d'équipes. Le niveau est très, très élevé.

Le multiplex de Ligue 2 est diffusé en clair sur la chaîne L'Equipe, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?

Je trouve que c'est bien, parce que c'est un championnat qui manquait un peu de visibilité. C'est vrai que je le découvre mais il y a beaucoup de qualités dans ce championnat, donc c'est bien que ce soit en clair pour que les gens qui ne le connaissent pas le découvrent un petit peu. C'est une très bonne chose. Et même s'il y a encore les deux affiches de chaque journée qui sont sur Bein notamment, c'est un bon premier pas en tout cas.

