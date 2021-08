DFCO : des supporters en plein doute en ce début de saison

Le DFCO vit une semaine compliquée et décisive, à la mi-août 2021. Après trois défaites en quatre matchs, l'entraîneur David Linarès est plus que jamais sur la sellette. Une situation qui inquiète et agace certains supporters du club, à quelques jours de la réception de Toulouse.

Drôle d'ambiance, plutôt morose, du côté des supporters DFCO à la mi-août 2021. Le club réalise un mauvais début de saison en Ligue 2, avec trois défaites et un match nul, et une 18e place au classement. Dans ce contexte, après le revers 2-1 contre Quevilly-Rouen, l'entraîneur David Linarès est menacé. En coulisses, le club se renseigne pour lui trouver un remplaçant, mais pour l'instant aucune décision ne semble avoir été prise et le Jurassien est donc toujours en poste. Il a d'ailleurs dirigé normalement la séance de lundi. Une situation inconfortable, instable, qui inquiète la grosse dizaine de supporters des "Rouges" présents au centre d'entraînement de Saint-Appolinaire.

Des supporters inquiets pour la suite de la saison

L'un se dit "atterré". Pour un autre, "c'est indélicat comme situation, c'est du domaine de l'improbable". Le malaise est palpable. "On aurait dû déjà sonder un entraîneur avant pour remplacer le coach actuel", avance JC, abonné à Gaston Gérard. "Il n'y a que la direction qui n'a pas vu qu'un entraineur qui avait un bilan aussi négatif pouvait repartir sur une nouvelle saison, abonde Bruno, également abonné. Et aujourd'hui il a compris, mais c'est trop tard, les bons entraîneurs sont tous pris".

Des supporters qui attendent avant tout de la clarté, d'autant plus impatients qu'un match (très) important se profile, samedi à domicile contre Toulouse. Certains n'espèrent même plus jouer les premiers rôles et parlent de "maintien". "Je suis très inquiet, parce que j'ai l'impression que la saison est déjà finie", prévient Bruno, qui sera tout de même dans les tribunes ce weekend.

David Linarès a toujours du soutien

À la lecture du miroir grossissant des réseaux sociaux, on pourrait croire que tout le public dijonnais souhaite le départ immédiat du coach. Or, lorsqu'on discute avec certains supporters, on s'aperçoit qu'il a encore des partisans, qui regrettent de le voir érigé en figure de bouc-émissaire. "C'est le début de saison, avec les joueurs qui arrivent (11 recrues, ndlr) il faudrait attendre un peu. Le limoger maintenant, ce serait un peu trop tôt, avance Florian. Tout le monde veut qu'il parte mais si dans les trois prochains matchs on gagne au moins une ou deux fois on n'entendra plus trop parler de le licencier".

